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Día del Maestro: La Plata tiene hoy una jornada sin clases

Por Redacción

Hoy no habrá clases en las escuelas de La Plata, tanto públicas como privadas, por la conmemoración del Día del Maestro. La jornada se celebra cada 11 de septiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “padre del aula” en la Argentina.

La jornada alcanza a establecimientos de todos los niveles educativos: inicial, primaria y secundaria.

La suspensión de actividades incluye a los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

A su vez, también habrá asueto académico en todo el ámbito universitario, por conmemorarse el Día del Trabajador Docente.

La fecha recuerda el fallecimiento de Sarmiento, ocurrido el 11 de septiembre de 1888. La efeméride fue establecida para homenajear al educador, político y escritor, cuya figura quedó vinculada históricamente con el desarrollo de la educación pública en el país.

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