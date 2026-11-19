Vecinos del casco urbano manifestaron su profunda preocupación por la falta de alumbrado público en pleno centro de la ciudad, específicamente sobre la avenida 13 entre 55 y 56. Según denunciaron los frentistas, la totalidad de las luminarias de la cuadra —incluyendo tanto los faroles de la rambla como los postes de la vereda— se encuentran fuera de servicio desde hace dos meses, generando un escenario de total oscuridad durante la noche.

La problemática persiste a pesar de que los damnificados ya formalizaron los pedidos de reparación a través de la línea de atención municipal 147. Al respecto, uno de los vecinos afectados describió la gravedad de la situación por la cercanía con el centro cívico platense: "A pesar de los reclamos al 147, esto es una boca de lobo a una cuadra de Plaza Moreno".

Actualmente, la única visibilidad nocturna en ese tramo de la avenida proviene de las vidrieras comerciales, pero el panorama empeora drásticamente durante la madrugada. "Solo se ven algunas luces de negocios que se apagan más tarde", advirtieron los residentes, quienes piden una respuesta para restablecer el servicio y evitar hechos de inseguridad en la zona.