En una emotiva ceremonia realizada en el edificio Sergio Karakachoff, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) otorgó el título de Doctora Honoris Causa a la reconocida filósofa, docente e investigadora Diana Maffía. La máxima distinción académica de la institución celebra su labor sostenida en la producción de conocimiento crítico y su compromiso ininterrumpido en los debates públicos vinculados con la igualdad, la diversidad y la defensa de los derechos humanos.

La iniciativa nació a partir de una propuesta impulsada por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) y contó con la adhesión de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad, junto a diversas unidades académicas de la Universidad.

El acto estuvo encabezado por autoridades de la UNLP y de la facultad de Humanidades. La ceremonia reunió también a un nutrido público compuesto por autoridades de distintas facultades y áreas de la Presidencia, integrantes de la Casa Cultural de Feminismo Popular “Fulana” y miembros de los equipos de género y diversidad sexual de la región.

Pensamiento crítico y transformación social

A lo largo de su carrera, Maffía se consolidó como una figura de referencia en el ámbito intelectual argentino y latinoamericano, con especial dedicación a la epistemología feminista, la filosofía de la ciencia y el análisis de los vínculos entre conocimiento, subjetividad y poder.

Desde las aulas y la investigación, su producción teórica resultó clave para cuestionar los supuestos tradicionales bajo los cuales se construye y legitima el saber científico, incorporando una mirada crítica sobre las desigualdades de género y las formas históricas de exclusión. Sus aportes permitieron ampliar los horizontes de análisis en la filosofía y las ciencias sociales, brindando herramientas conceptuales indispensables para abordar problemáticas contemporáneas.

El homenaje de la UNLP no se limitó a su faceta estrictamente académica. La casa de estudios puso especial énfasis en la capacidad de Maffía para articular la reflexión filosófica con la acción pública. A lo largo de su recorrido, ocupó diversas responsabilidades institucionales y participó activamente en la elaboración de políticas públicas orientadas a garantizar el ejercicio pleno de derechos y la construcción de instituciones más justas e igualitarias.