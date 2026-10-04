Distinción por impulsar la red de comercios históricos

Alberto Peroni, propietario de “Casa Peroni”, el histórico comercio de venta de uniformes escolares de 11 entre 68 y 69, fue declarado “Personalidad Destacada de la Ciudad” por su aporte a la preservación de los comercios con varias décadas de presencia en La Plata.

El reconocimiento destaca su trabajo en la creación e impulso de la “Red de Comercios Familiares Históricos”, que busca proteger negocios con más de 65 años como parte del patrimonio cultural vivo de la Ciudad.

El diploma resalta “su incansable labor” en esta iniciativa y su “valioso” aporte al patrimonio cultural, la identidad barrial, la memoria colectiva y la solidaridad comunitaria.