Distinguen a los deportistas platenses que compitieron en los Juegos Suramericanos

La Municipalidad distinguirá este martes a los 24 deportistas de La Plata que integraron la delegación argentina en los Juegos Suramericanos 2026 en reconocimiento a su participación y desempeño en la competencia internacional.

Los representantes de la ciudad participaron en diversas disciplinas de alto rendimiento y obtuvieron un total de 19 medallas: siete de oro, dos de plata y diez de bronce.

Entre los atletas se encuentran Máximo Aguilar y Ulises Cazau (natación) Iván Groupierre (esgrima); Julieta Ruelli y Victoria Matich (vóley); Carina Amarilla (sóftbol); Fernando Álvarez y Agustín Annese (remo); y María Taladrid (rugby 7).

También Yaco Kovalivker y Juan Pedro Fernández (hockey); Santino Policelli y Victoria Rivas (taekwondo); Lis García Calderón (trinquete pelota de goma); Santiago Piedras y Lucía Dalto Aziz (canotaje); Horacio Cifuentes y Candela Molero (tenis de mesa); y Franco Domínguez Ávila (fútbol).

La delegación platense homenajeada se completa con Sofía Martelli (ciclismo), Fiorella Mengani (ecuestre adiestramiento), Matías Albarracín (ecuestre salto), Ulises Loiseau Büchele (patín artístico) y Brenda Churín (vóley playa).

El Municipio informó que "el reconocimiento busca poner en valor el desempeño de los atletas de la ciudad, así como el esfuerzo y la dedicación que implica la práctica deportiva de alto rendimiento y el acompañamiento de clubes, instituciones, entrenadores y familias".