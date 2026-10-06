Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Distinguen a los deportistas platenses que compitieron en los Juegos Suramericanos

La ceremonia será esta tarde en el Palacio Municipal, en donde reconocerán a los 24 atletas de la Ciudad que integraron la delegación de Argentina en el evento internacional

Por Redacción

La Municipalidad distinguirá este martes a los 24 deportistas de La Plata que integraron la delegación argentina en los Juegos Suramericanos 2026 en reconocimiento a su participación y desempeño en la competencia internacional.

Los representantes de la ciudad participaron en diversas disciplinas de alto rendimiento y obtuvieron un total de 19 medallas: siete de oro, dos de plata y diez de bronce.

Entre los atletas se encuentran Máximo Aguilar y Ulises Cazau (natación) Iván Groupierre (esgrima); Julieta Ruelli y Victoria Matich (vóley); Carina Amarilla (sóftbol); Fernando Álvarez y Agustín Annese (remo); y María Taladrid (rugby 7).

También Yaco Kovalivker y Juan Pedro Fernández (hockey); Santino Policelli y Victoria Rivas (taekwondo); Lis García Calderón (trinquete pelota de goma); Santiago Piedras y Lucía Dalto Aziz (canotaje); Horacio Cifuentes y Candela Molero (tenis de mesa); y Franco Domínguez Ávila (fútbol).

La delegación platense homenajeada se completa con Sofía Martelli (ciclismo), Fiorella Mengani (ecuestre adiestramiento), Matías Albarracín (ecuestre salto), Ulises Loiseau Büchele (patín artístico) y Brenda Churín (vóley playa).

El Municipio informó que "el reconocimiento busca poner en valor el desempeño de los atletas de la ciudad, así como el esfuerzo y la dedicación que implica la práctica deportiva de alto rendimiento y el acompañamiento de clubes, instituciones, entrenadores y familias".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?