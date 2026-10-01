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La Región

Distinguen a Ulises Fontana, enólogo platense, referente de los vinos de altura

Por Redacción

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata entregó este jueves una distinción al enólogo platense Ulises Fontana, referente de la vitivinicultura de altura extrema en Argentina, en reconocimiento a su destacada labor en el desarrollo de proyectos vitivinícolas de excelencia tanto a nivel nacional como internacional.

El reconocimiento se produjo luego de que un proyecto liderado por el enólogo platense en la Quebrada de Humahuaca fuera distinguido como Mejor Nuevo Emprendimiento/Bodega en los prestigiosos premios Wine Explorers.

Ingeniero agrónomo formado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fontana se consolidó como una figura destacada de la vitivinicultura de altura extrema en Jujuy, una de las fronteras más singulares y desafiantes de la producción vitivinícola argentina.

Tras formarse en bodegas de Mendoza, escuela obligada para la enología argentina, especializarse en la producción de vinos naturales en Alemania y trabajar en California, donde incorporó conceptos y técnicas modernas en Paul Hobbs, Fontana regresó al país en 2022 para sumarse al proyecto de Bodega Yanay, en Maimará, Jujuy, una región todavía poco explorada para la viticultura.

Allí, a 2.360 metros sobre el nivel del mar, en un ambiente de marcada amplitud térmica, intensa radiación solar, escasas lluvias y suelos con características particulares que exigen un manejo preciso de la vid, el enólogo platense logró demostrar que incluso en condiciones climáticas extremas es posible producir vinos de calidad y alcanzar reconocimiento internacional.

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