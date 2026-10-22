Vecinos de Villa Elvira, ubicados sobre la calle 80 entre 2 y 3 (número 363), atraviesan una situación crítica debido a una "importante pérdida de agua potable" y un caudal constante que recorre varias cuadras hasta casi alcanzar la calle 1. A pesar de haber acumulado más de 50 reclamos formales ante las autoridades correspondientes (4022723, 4031180, 4031180/10), la respuesta oficial de "ABSA sostiene de manera insólita que la avería ya fue solucionada", mientras que las familias de la zona continúan sufriendo una "baja presión extrema o la falta total del suministro" en sus hogares. También hicieron el reclamo pertinente en ADA, la autoridad del agua, cuyo número es 85084 y tampoco se obtuvo respuesta.

La problemática se agrava al combinarse con otros focos de abandono urbano en la cuadra. Los frentistas denuncian la presencia persistente de automóviles abandonados sobre las veredas que obstaculizan el paso peatonal, sumado a un árbol "de gran porte" que se encuentra a punto de derrumbarse, representando un peligro latente para transeúntes y vehículos. La comunidad pide una intervención urgente y definitiva por parte de la empresa prestataria y del Municipio para garantizar el arreglo real del caño y recuperar las condiciones básicas de seguridad e higiene en el barrio.