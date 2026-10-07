Docentes bonaerenses, entre los que más perdieron: el salario cayó 21,4% desde 2019

Un informe de la Fundación Libertad ubicó a Buenos Aires en el puesto 15 entre las 24 jurisdicciones. La negociación salarial está abierta, pero el Gobierno todavía no presentó una nueva oferta.

El salario bruto de los docentes de grado de la provincia de Buenos Aires registró una caída real del 21,4% entre diciembre de 2019 y marzo de 2026, según un informe de la Fundación Libertad. El dato vuelve a poner el foco sobre la discusión salarial que mantienen el gobierno de Axel Kicillof y los gremios docentes, mientras la paritaria permanece sin una nueva propuesta oficial.

El relevamiento forma parte del informe Educación primaria y secundaria en Argentina y toma como referencia el salario de un maestro de grado de jornada simple, con diez años de antigüedad.

La comparación está expresada en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación. Según el estudio, el salario de diciembre de 2019, actualizado a precios de marzo de 2026, equivaldría a $1.431.303. En marzo de este año, en cambio, el salario considerado fue de $1.125.627, por debajo del promedio nacional de $1.199.964.

A partir de los valores publicados por la Fundación Libertad —el informe no presenta un ranking propio—, Buenos Aires queda en el puesto 15 entre las 24 jurisdicciones, con nueve provincias por debajo.

Paritaria docente: sin nueva oferta del Gobierno

La discusión salarial entre la Provincia y los gremios docentes permanece abierta. La paritaria se reanudó en septiembre, cuando el Ejecutivo bonaerense recibió a los sindicatos y presentó un análisis de la situación, pero no realizó una nueva oferta salarial.

Desde entonces, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) permanece a la espera de una nueva convocatoria. Hasta el momento, el Gobierno provincial no anunció una nueva reunión ni presentó una propuesta.

En ese contexto, el FUDB realizó un paro de 24 horas el jueves 1° de octubre bajo la consigna "Basta de violencia contra los y las docentes". Fue la segunda medida de fuerza del año contra la gestión de Kicillof. La primera había sido el 30 de junio.

Desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), su presidenta, Liliana Olivera, reclamó que "no se dilaten más los tiempos de una propuesta".

El Gobierno advirtió por los descuentos

La discusión también sumó un capítulo por las medidas de fuerza. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtió esta semana que podrían aplicarse descuentos a los docentes que adhieran a paros convocados por agrupaciones que, según la Provincia, no cuentan con la correspondiente representación legal.

El funcionario diferenció esas medidas de las convocadas por los gremios que integran el FUDB y mencionó entre las primeras a Suteba Multicolor y a la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires.

La advertencia abrió otro frente de discusión con los sectores docentes que reclaman una recomposición salarial.

Cuándo se produjo la mayor pérdida del salario docente

El informe de la Fundación Libertad también permite observar en qué período se produjo la mayor parte de la caída del poder adquisitivo.

La baja real del salario docente bonaerense del 21,4% entre diciembre de 2019 y marzo de 2026 fue la sexta más importante entre las provincias. Por encima quedaron Chubut, San Luis, La Pampa, Mendoza y Salta.

La mayor parte de la pérdida se produjo antes de diciembre de 2023. De acuerdo con los datos de la tabla, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023 el salario bonaerense perdió 20,7% en términos reales. Desde entonces hasta marzo de 2026, la caída fue de 0,8%.

En el mismo período posterior a diciembre de 2023, el salario docente promedio del país registró una recuperación real del 3,7%.

La evolución salarial durante 2026

Otro cálculo citado en el informe permite observar la evolución de los salarios públicos bonaerenses durante este año.

Para docentes y estatales, la Provincia otorgó un aumento del 9% entre febrero y abril y otro del 7% en julio y agosto. Acumulados, los incrementos representan un 16,6%.

Frente a una inflación del 21,4% en el mismo período, la diferencia implica una pérdida del poder adquisitivo cercana al 4%.

El escenario mantiene abierta la discusión entre el Gobierno provincial y los sindicatos docentes. Mientras los gremios reclaman una nueva propuesta salarial, la Provincia todavía no confirmó una fecha para retomar formalmente la negociación.