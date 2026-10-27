Docentes de la UNLP confirmaron los cuatro días de paro

El plenario de delegados y delegadas de ADULP resolvió solicitar a la Comisión Directiva la convocatoria a medidas de fuerza los días 3, 12 y 16 de noviembre, en unidad con el sector Nodocente. Además, propuso impulsar acciones de visibilización junto a ATULP y la FULP para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y su inclusión en el Presupuesto 2027.

La decisión se tomó luego de un análisis de la coyuntura y tras la masiva quinta Marcha Federal Universitaria. El gremio docente también adhirió al relanzamiento del plan de lucha, que contempla un paro de 24 horas este miércoles 28 de octubre, en reclamo de la aplicación de la ley, paritarias libres, recuperación salarial y mayor presupuesto para las universidades, la ciencia y la tecnología.

Los nodocentes anunciaron cuatro paros nacionales

Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció paros nacionales de 24 horas para el miércoles 28 de octubre y el martes 3, jueves 12 y lunes 16 de noviembre, sin concurrencia a los lugares de trabajo.

La medida fue resuelta durante una reunión del Consejo Directivo, con representantes de 54 organizaciones sindicales. El plan también contempla actividades de visibilización de la situación universitaria en distintas regiones.

Los nodocentes reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y la incorporación de fondos para las universidades en el Presupuesto 2027. FATUN también cuestionó que representantes del sistema universitario público no pudieran participar de una reunión de la Comisión de Presupuesto del Congreso y aprobó impulsar una acción judicial para incorporar los montos correspondientes a la garantía salarial en los salarios básicos.