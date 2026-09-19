Docentes reclaman por el cierre de una carrera

El posible cierre de la Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial, que se cursa en el Instituto Superior de Formación Técnica Nº193 de Ensenada, mantiene en tensión a docentes de esa carrera, que demandan información oficial a la Dirección General de Cultura y Educación.

Según se indicó a este diario, el futuro de la carrera y de los puestos de trabajo quedó en un marco de incertidumbre en las últimas semanas.

El instituto funciona dentro del Astillero Río Santiago y sostiene desde hace casi dos décadas una oferta académica vinculada a las necesidades del polo industrial. La tecnicatura, creada bajo la Resolución 3650/00, forma especialistas en mantenimiento eléctrico, hidráulico, neumático y electrónico para una región donde la demanda de este perfil continúa vigente.

“Nos parece un error cerrar la carrera de Mantenimiento Industrial porque, justamente, en la región industrial donde está inserto el instituto tenía mucha salida laboral, mucha matrícula y siempre se necesita un técnico en mantenimiento industrial”, sostuvo la docente Florencia Fajardo. Además, cuestionó que la Provincia “no está dando una respuesta para el cuerpo docente” que desde hace años trabaja en condición provisional. “Si es necesario ajustar, que no sea sobre los trabajadores, la educación ni la formación de técnicos para la industria”, concluyó.