Docentes: el pedido de un gremio tras definir la situación salarial como "agobiante"

Luego de la presentación formal realizada ante el Gobierno provincial por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitando la reapertura inmediata de la paritaria docente, la presidenta de la FEB, Liliana Olivera, remarcó la necesidad imperiosa de lograr una verdadera recomposición del salario para obtener respuestas concretas que lleven alivio al bolsillo de las familias docentes.

Al respecto, Olivera sostuvo que “la situación salarial de los docentes es agobiante. El deterioro de nuestros ingresos se siente día a día. Ya no se trata sólo de correr detrás de la inflación, necesitamos una recomposición salarial urgente y real que nos permita hacer frente al costo de vida actual”.

A través de un comunicado, en el que el gremio señala que "además de la recomposición salarial indispensable para este mes, la FEB enfatizó dos ejes clave presentados ante el ministerio de Trabajo provincial para garantizar condiciones dignas de trabajo" que son "garantizar la plena cobertura de prestaciones de salud a través de IOMA y "ratificar la defensa irrestricta del régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS)".

“Necesitamos respuestas inmediatas en los sueldos, pero también certidumbre en nuestra salud y nuestro futuro previsional”, concluyó Olivera.