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LA MEDIDA DE FUERZA SE REALIZARÁ HOY

Arrancó otra huelga que paraliza las actividades en la UNLP

Tras la paritaria de ayer, las federaciones gremiales de docentes y nodocentes nacionales convocaron a una nueva huelga

docentes universitarios retomarán hoy la discusión salarial/ adulp

Por Redacción

Otro paro de docentes y nodocentes paralizará este miércoles 2 de septiembre a los colegios y facultades de la Universidad Nacional de La Plata. La medida se adoptó no bien terminó el encuentro paritario de ayer, en el que el gobierno nacional propuso una suba salarial del 3 por ciento, lo que fue tomado por distintos gremios del sector como una “provocación”.

A lo largo de este año hubo numerosos paros de docentes y nodocentes. Incluso, se realizaron semanas enteras de medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales, cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mayor presupuesto para la educación superior en el país.

La medida será nacional y en La Plata desde el gremio de docentes universitarios Adulp, indicaron que “a pesar de la presión de la justicia para que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno fue a la reunión paritaria con una propuesta del 3% que no representa una oferta, sino una provocación. A 315 días de la aprobación de la Ley de Financiamiento, seguimos reclamando su plena implementación, la recuperación de nuestro salario y más presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología”.

Por su parte, los nodocentes de La Plata que integran el gremio Atulp también convocaron al paro de hoy e indicaron que la propuesta presentada por el Secretario de Políticas Universitarias del gobierno nacional, Alejandro Alvarez, “no contempla la pérdida salarial acumulada, tampoco la actualización y el blanqueo de la garantía salarial, ni siquiera se limita a reconocer la inflación de los últimos meses, ofreciendo un infundado 3% para septiembre”.

Por su parte, desde el ministerio de Capital Humano del gobierno nacional se difundió que “se presentó una propuesta de incremento salarial con una pauta del 6% para el próximo bimestre” y explicó que “el objetivo de la convocatoria apunta a la continuidad de la negociación paritaria con las asociaciones sindicales del sector educativo universitario”.

FALLO

Por otra parte, el juez federal Martín Cormick dio lugar a una cautelar en favor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó al Gobierno a cumplir de inmediato con el financiamiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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