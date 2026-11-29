La flexibilización de los criterios para justificar el origen de los fondos abre una nueva oportunidad para que ahorros conservados fuera del circuito financiero formal regresen al mercado inmobiliario. Lejos de anticipar un salto abrupto en operaciones de alto valor, las proyecciones del sector apuntan a ampliar gradualmente la base de compradores mediante un mayor dinamismo en departamentos usados de uno y dos ambientes, tanto para primera vivienda como para renta, además de impulsar recambios habitacionales.

El cambio normativo busca reincorporar a ahorristas con capacidad económica que postergaban decisiones de inversión por temor a las exigencias administrativas sobre tenencias en moneda extranjera.

Dentro de este escenario, según cálculos que se realizan en el mercado inmobiliario, la demanda tendería a concentrarse en unidades pequeñas con tickets accesibles, cercanos a los 100.000 dólares. También, en viviendas tipo PH por debajo de los 120.000 dólares aptas para ser refaccionadas y revendidas en plazos cortos.

Asimismo, las propiedades en construcción asoman como alternativa, aunque exigen evaluar con cautela la trayectoria del desarrollador y los plazos de entrega.

En cuanto a las modalidades operativas y los márgenes proyectados, los análisis del sector estiman que la refacción rápida de viviendas tipo PH para su posterior reventa en plazos cercanos a los noventa días puede arrojar una rentabilidad en torno al 35%.

Para canalizar estas compras con ahorros en efectivo dentro del margen habilitado, no resulta necesario bancarizar previamente el dinero en las cuentas del comprador o del vendedor, siempre que el pago se concrete íntegramente frente al escribano y no existan indicadores de riesgo patrimonial.

En el plano operativo, la adhesión al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias pasa a funcionar como un antecedente favorable obligatorio al momento de evaluar el perfil patrimonial del comprador.

No obstante, los especialistas advierten que rigen dos topes diferenciados: mientras el límite de 100 millones de pesos anuales aplica a operaciones canalizadas por vía bancaria o bursátil, en las escrituras inmobiliarias rige un umbral equivalente a 700 salarios mínimos, vitales y móviles.

Por debajo de ese monto, el escribano interviniente no está obligado a exigir documentación respaldatoria sobre la procedencia del dinero y el comprador puede abonar la totalidad del precio en dólares en efectivo durante el acto de escrituración, dejando constancia expresa en el documento.

Por encima, el profesional puede requerir elementos adicionales. Finalmente, la prevención en materia de control financiero no exime del cumplimiento tributario habitual.