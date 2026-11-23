La Plata atraviesa momentos de dolor por la muerte de Miguel Marcos Sorá, reconocido abogado platense. Su fallecimiento ocurrió esta madrugada y se lo recuerda por su extensa trayectoria profesional ya que construyó un importante recorrido en el ámbito del derecho empresarial y estuvo vinculado a destacadas compañías de la ciudad.

Egresado del Colegio San Luis y más tarde de la Universidad Católica de La Plata (UCALP), fue un especialista en derecho de la empresa. Sorá desarrolló una carrera de alrededor de cuatro décadas en el ejercicio profesional, con una marcada especialización en el asesoramiento jurídico corporativo.

Como socio senior fundador del estudio Sorá, Jauregui Lorda & Asociados, con sede en La Plata y presencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participó en el asesoramiento legal de empresas de distintos sectores. Entre ellas se encontraban firmas de relevancia para la actividad económica platense, como el diario EL DIA y Galia.

A lo largo de su carrera, Marcos Sorá se especializó en distintas ramas del derecho vinculadas con la actividad empresarial. Sus principales áreas de práctica incluyeron el derecho societario, contratos, reestructuración e insolvencia, compliance y litigios comerciales complejos. También desarrolló tareas relacionadas con el derecho laboral y tributario, además de desempeñarse como agente de la propiedad industrial.

Su recorrido profesional incluyó distintas responsabilidades en el ámbito público y privado. Fue funcionario judicial, abogado interno de una entidad financiera y director de sociedades comerciales de diversos rubros.

Con cerca de 40 años de trayectoria, el estudio que fundó se consolidó como un espacio de asesoramiento jurídico corporativo con actividad tanto en La Plata como en la Ciudad de Buenos Aires.

La muerte de Marcos Sorá representa la pérdida de un profesional con una extensa trayectoria en el ámbito jurídico y empresarial de La Plata, donde dejó su huella a través de su trabajo y su vinculación con importantes instituciones y compañías de la ciudad.