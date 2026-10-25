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Domingo con amenaza de lluvias pero mejora en la semana: así estará el tiempo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este 25 de octubre y el resto de los días

El clima en La Plata para este domingo y la semana

Por Redacción

En una primavera que sigue pasada por agua y fresca, este domingo los chaparrones serán una amenaza durante toda la mañana, según indica el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También se informa que el clima irá mejorando a lo largo de la semana y que comenzará a subir la temperatura, ya sin precipitaciones a la vista.

Para hoy se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 16 grados. Luego de las lluvias matutinas, se anuncia que el cielo estará mayormente nublado hasta la noche. En tanto que el viento soplará del sudeste y rotará al sur.

El tiempo para la semana en La Plata, según el SMN

Para este lunes el SMN indica que el termómetro oscilará entre los 7 y los 16 grados. El cielo se presentará parcial a mayormente nublado y el viento llegará desde el este.

Para el martes se anuncia un ascenso de la temperatura porque luego de comenzar la jornada con 10 grados, se elevará a 20 grados, con cielo mayormente nublado y viento del norte. Mientras que el miércoles se elevará a 22 grados y empezarán a asomar los rayos de sol.

En tanto, el organismo marca que para el jueves la mínima será de 13 grados y la máxima de 21 grados, con cielo paricalmente nublado.

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