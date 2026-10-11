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Domingo fresco, nublado y sin lluvias en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante el inicio de la semana

La jornada estará marcada por la nubosidad, la humedad y las temperaturas bajas, aunque no se esperan lluvias. Para este domingo se prevé una mínima de 9°C y una máxima de 17°C. El lunes continuará con condiciones similares.

Por Redacción

El tiempo en La Plata se presentará este domingo fresco, húmedo y mayormente nublado, en una jornada en la que no se esperan precipitaciones y las temperaturas se mantendrán moderadas para esta época del año.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C. Además, se esperan vientos leves del sudeste, en un contexto de cielo cubierto y ambiente fresco durante gran parte del día.

Para el comienzo de la semana, las condiciones meteorológicas serán similares. Este lunes se espera otra jornada mayormente nublada, fresca y húmeda, con vientos leves del este.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 10°C y una máxima de 17°C, por lo que el tiempo se mantendrá estable, sin grandes cambios respecto del domingo.

De esta manera, La Plata tendrá un cierre de fin de semana y un inicio de semana con abundante nubosidad, temperaturas frescas y sin lluvias previstas.

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