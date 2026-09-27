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Domingo gris y con chaparrones en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana

El último domingo de septiembre llegará con cielo parcialmente nublado a nublado, temperaturas frescas a templadas y probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. El mal tiempo continuará durante el inicio de la semana.

Por Redacción

El tiempo volverá a cambiar este domingo en La Plata, con una jornada marcada por la presencia de nubosidad, temperaturas moderadas y condiciones inestables. Según el pronóstico, se espera una mínima de 13°C y una máxima de 20°C, mientras que no se descarta la aparición de chaparrones y tormentas aisladas.

La jornada tendrá un cielo que irá de parcialmente nublado a nublado y un ambiente fresco a templado. El panorama será especialmente variable debido al avance de un sistema de inestabilidad que afectará a buena parte de la región durante las próximas horas.

De acuerdo con las últimas actualizaciones meteorológicas, también podrían registrarse ráfagas de viento y precipitaciones de variada intensidad, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos oficiales ante eventuales cambios en las condiciones.

Cómo sigue el tiempo en La Plata

El mal tiempo no se despedirá con el domingo. El comienzo de la semana también tendrá como protagonista a la inestabilidad.

Lunes: se espera una jornada con cielo parcialmente nublado o nublado, ambiente fresco a templado y tiempo inestable. Las temperaturas estarán entre 13°C y 21°C.

Martes: continuará la nubosidad y volverá a aumentar la posibilidad de precipitaciones. El pronóstico anticipa probabilidad de chaparrones, con una mínima de 13°C y una máxima de apenas 19°C.

De esta manera, La Plata tendrá por delante varios días con abundante nubosidad, temperaturas moderadas y posibilidades de lluvias, en un comienzo de semana que estará lejos del tiempo estable y primaveral.

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