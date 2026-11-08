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Domingo soleado en La Plata: cómo estará el tiempo y qué se espera para el comienzo de la semana

La ciudad tendrá una jornada con buenas condiciones climáticas, cielo despejado y temperaturas frescas durante la mañana, pero agradables hacia la tarde. El buen tiempo continuará durante el lunes y el martes.

Por Redacción

La Plata tendrá este domingo una jornada ideal para disfrutar al aire libre, con sol durante todo el día y temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 21 grados, según el pronóstico meteorológico.

Después de un comienzo de jornada frío, las condiciones mejorarán con el correr de las horas y se espera una tarde templada y agradable. El viento soplará de manera leve, con direcciones variables entre el sudoeste y el este.

Cómo sigue el tiempo en La Plata

De acuerdo con las previsiones, el buen tiempo se extenderá durante el inicio de la semana.

Para el lunes se espera otra jornada soleada, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 24. Los vientos serán leves y predominarán del sector este.

En tanto, el martes tendrá algo más de nubosidad, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 13 y los 25 grados. El viento soplará suavemente desde el noreste.

De esta manera, La Plata tendrá tres días sin grandes sobresaltos meteorológicos, con mañanas frescas y tardes cada vez más templadas.

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