La ciudad de La Plata amaneció este domingo 22 de noviembre con un panorama meteorológico marcado por la nubosidad variable y la posibilidad de chaparrones durante las primeras horas del día. Sin embargo, el pronóstico anticipa una mejora de las condiciones con el correr de la jornada, mientras que las temperaturas se mantendrán agradables en toda la Región.

De acuerdo con el reporte meteorológico, para este domingo se espera una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 26, en una jornada que tendrá momentos de sol y otros de mayor cobertura nubosa.

En cuanto a las precipitaciones, se informó que existe un 40% de probabilidad de chaparrones durante la madrugada, aunque no se esperan fenómenos meteorológicos de importancia para el resto del día.

En este sentido, el nivel de atención al riesgo se mantiene en verde, lo que indica que no se prevén condiciones meteorológicas que representen un peligro significativo para la población.

Cómo estará el tiempo el lunes y martes en La Plata

Para el lunes 23 de noviembre, el pronóstico anticipa un comienzo de semana con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso. La mínima será de 15 grados, mientras que la máxima alcanzará los 27, en una jornada que se presentará favorable para las actividades al aire libre.

Por su parte, el martes 24 continuará la tendencia de temperaturas elevadas, con una mínima de 16 grados y una máxima de 28. Durante esa jornada se espera nubosidad variable, sin precipitaciones previstas en el reporte.

De esta manera, La Plata se prepara para una semana que comenzará con temperaturas cercanas a los 30 grados, en medio de un escenario de estabilidad meteorológica y sin alertas vigentes.

El pronóstico extendido muestra así una progresiva suba de las temperaturas máximas, que pasarán de los 26 grados del domingo a los 28 del martes, mientras que las mínimas oscilarán entre los 15 y los 17 grados.