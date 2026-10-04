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Domingo soleado y primaveral en La Plata: cómo estará el tiempo en el inicio de la semana

La ciudad tendrá una jornada con buenas condiciones meteorológicas, cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 20 grados. El lunes continuará el tiempo agradable, con una máxima de 23°C.

Por Redacción

La Plata tendrá este domingo una jornada con condiciones primaverales, temperaturas agradables durante la tarde y cielo algo a parcialmente nublado, ideal para disfrutar de las actividades al aire libre.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 20°C. Además, se esperan vientos leves del sector sur, en una jornada que comenzará fría y se tornará más templada con el correr de las horas.

El buen tiempo se mantendrá durante el inicio de la semana. Para este lunes se prevé una mínima de 13°C y una máxima de 23°C, con condiciones que acompañarán el regreso a las actividades habituales.

En tanto, para el martes se espera la continuidad de temperaturas propias de la primavera, aunque habrá que seguir de cerca la evolución del pronóstico para conocer cómo se presentará el cielo y si se esperan cambios en las condiciones meteorológicas.

De esta manera, La Plata tendrá un domingo ideal para aprovechar al aire libre, con una tarde templada y sin el frío intenso de las primeras horas de la mañana.

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