Donación de sangre: buscan sumar más voluntarios

Cada 9 de noviembre se conmemora en la Argentina el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Frente a un escenario donde la demanda hospitalaria es permanente y la vida útil de las unidades es limitada, las autoridades sanitarias bonaerenses avanzan en un cambio de paradigma: reemplazar la presión sobre las familias internadas por una red constante de donantes habituales.

En el sistema de salud argentino, la donación de reposición ha sido históricamente la respuesta predominante ante la necesidad de componentes sanguíneos. Este esquema implica exigir a los allegados de un paciente internado la búsqueda apremiante de donantes para cubrir el consumo quirúrgico o de tratamiento. Sin embargo, en el marco de una nueva fecha conmemorativa del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, la provincia de Buenos Aires impulsa una transformación estructural en la concepción del donante.

Según explicó la Dra. Laura González, directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, indicó que el objetivo central de la gestión sanitaria es alcanzar un modelo 100% basado en la donación voluntaria y habitual. La funcionaria subrayó que el donante de reposición acude bajo una situación de estrés y exigencia emocional, mientras que el donante voluntario se acerca de manera altruista, sin saber a quién beneficiará su aporte. Esta práctica no solo dignifica la atención del paciente, sino que constituye el pilar fundamental para garantizar la seguridad transfusional y la estabilidad del sistema sanitario.

A pesar de que la baja en la concurrencia de donantes representa un desafío sociosanitario de escala global, el organismo provincial busca sostener una tarea diaria de concientización y sensibilización.

Lo ideal es que a nivel nacional haya entre el 3 y 5 por ciento de la población que dona sangre voluntariamente. En Argentina el índice está en el 1,5 por ciento.

También se indicó que los varones pueden donar hasta 4 veces al año y las mujeres 2 veces al año.

vencimiento biológico y logística de stock

Una creencia frecuente entre la población es que la sangre donada se almacena de forma indefinida y se utiliza de manera íntegra. La realidad médica, en cambio, exige un complejo proceso de laboratorio mediante el cual la sangre entera se fracciona en sus distintos hemocomponentes. Este procedimiento optimiza la extracción, permitiendo salvar entre tres y cuatro vidas por cada voluntario. Al separar glóbulos rojos, plaquetas y plasma, se responde a tres tratamientos específicos; cuando se preparan crioprecipitados, el beneficio se extiende a cuatro pacientes. Asimismo, el plasma excedente se deriva a la industria farmacéutica para la fabricación de medicamentos esenciales como la albúmina y las gammaglobulinemias.

El factor determinante en la gestión de hemoterapia es el estrecho margen de conservación biológica que posee cada hemocomponente, lo que impide la acumulación estática y exige la renovación continua del stock

VENCIMIENTO

Las plaquetas tienen 5 días de tiempo máximo de conservación y se utilizan en pacientes en tratamiento oncológico, trasplantes y cirugías complejas.

Los glóbulos rojos tienen 35 días de tiempo máximo de conservación y se utilizan para Intervenciones quirúrgicas, traumatismos y anemias agudas

El plasma fresco, puede conservarse hasta 1 año y se utiliza para tratamientos hemoderivados y elaboración industrial de gammaglobulinemia

La brevedad del período de utilidad -especialmente en el caso de las plaquetas- demanda contar con unidades liberadas y probadas antes de que la emergencia se presente en el quirófano o en la sala de terapia intensiva. El análisis serológico, la determinación de grupo y factor y los estudios inmunohematológicos requieren tiempos técnicos de procesamiento insustituibles. Esperar al momento de la urgencia para convocar a los donantes pone en riesgo la oportunidad del procedimiento médico.

Esta necesidad de previsibilidad se evidencia también en la cobertura de grandes operativos sanitarios. Tal como detalló González, el Instituto de Hemoterapia coordina esquemas de abastecimiento preventivo en hospitales regionales ante eventos masivos o visitas institucionales de envergadura, como los dispositivos previstos ante la recorrida del Papa por la provincia de Buenos Aires (que incluye la atención en zonas clave como el Cottolengo Don Orione en Claypole y la región de Luján).

El temor a sufrir indisposiciones o la falta de información clara operan como barreras habituales que distancian a la ciudadanía de los centros de donación. Frente a esto, las autoridades sanitarias enfatizan que los criterios de elegibilidad son sencillos y que el acto de donar se completa en tan solo diez minutos.

Para ser donante voluntario se requiere tener entre 16 y 65 años de edad, contar con un peso corporal superior a los 50 kilogramos y gozar de un buen estado de salud general. Respecto de las dudas sobre medicaciones de consumo diario, la Dra. González aclaró que patologías controladas como la hipertensión arterial no descalifican al voluntario. Antes de la extracción, cada persona es evaluada mediante un examen clínico rápido -donde se controla la presión arterial y los niveles de hemoglobina para descartar anemia- seguido de una entrevista médica confidencial de predonación.

La dimensión del problema afecta a toda la sociedad: las estadísticas epidemiológicas señalan que entre 8 y 9 de cada 10 personas necesitarán una transfusión de sangre o hemoderivados en algún momento de su vida. Naturalizar la donación voluntaria en la conversación familiar resulta clave para derribar mitos y construir una ciudadanía comprometida.

Verano y fiestas: la época de mayor vulnerabilidad

La disponibilidad de componentes sanguíneos sufre caídas periódicas a lo largo del año. Los meses de verano y los feriados de diciembre constituyen la fase más crítica para los bancos de sangre. Durante las vacaciones y las festividades de fin de año, el cambio en las rutinas habituales provoca un descenso pronunciado en la concurrencia de donantes, mientras que la actividad asistencial y las emergencias hospitalarias se mantienen constantes.

Para contrarrestar esta retracción estacional, la estrategia oficial incluye colectas itinerantes en universidades, escuelas y lugares de trabajo. No obstante, las autoridades insisten en que el despliegue logístico no alcanza si no se despierta la iniciativa individual. Apelando al “sol interno de la solidaridad”, la gestión de Hemoterapia remarca la necesidad de transformar la empatía en una acción concreta que sostenga los tratamientos de pacientes quirúrgicos, oncológicos y transplantados en toda la provincia.

Por cada donante de sangre se pueden salvar cuatro o más vidas, según especialistas