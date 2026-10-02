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¿Dónde está la primavera? Viernes muy frío en La Plata y un fin de semana con lluvias

La Ciudad amaneció con bajas temperaturas este viernes y el frío volvió a hacerse sentir en las primeras horas del día. Aunque se espera una máxima de 18 grados, el panorama cambiará durante el fin de semana, con lluvias previstas para el sábado y una mejora térmica el domingo.

Por Redacción

La primavera ya comenzó, pero en La Plata todavía cuesta encontrar señales de su llegada. Este viernes 2 de octubre, la Ciudad amaneció con mucho frío y temperaturas que obligaron a salir bien abrigados, en una jornada que tendrá condiciones más agradables hacia la tarde, aunque sin demasiado calor.

De acuerdo con el pronóstico, el día se presentará algo a parcialmente nublado, con tiempo frío a fresco y vientos leves del sector noreste. La temperatura mínima será de 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 18 grados.

Sin embargo, el alivio será pasajero. El pronóstico para los próximos días anticipa un sábado marcado por las lluvias y temperaturas más bajas, mientras que el domingo se espera una recuperación térmica.

Sábado pasado por agua y con temperaturas más bajas

El sábado llegará con un panorama complicado para quienes tengan actividades al aire libre en La Plata y la región. Se prevé probabilidad de lluvias durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de apenas 16.

La combinación de precipitaciones y temperaturas moderadas hará que el día tenga un ambiente más otoñal que primaveral. Por eso, quienes tengan planes para el fin de semana deberán tener en cuenta la posibilidad de lluvias y salir preparados.

El domingo mejora el tiempo en La Plata

Para el domingo, en cambio, se espera una recuperación de las temperaturas. La mínima rondará los 11 grados y la máxima llegará a los 21, lo que permitirá una jornada más templada en comparación con el sábado.

De esta manera, el cierre del fin de semana podría ofrecer un respiro después de una jornada lluviosa, aunque las condiciones definitivas dependerán de cómo evolucione el pronóstico.

Una primavera que todavía se hace esperar

Con octubre recién comenzado, las bajas temperaturas y las lluvias vuelven a instalar una pregunta entre los vecinos: ¿dónde está la primavera?

Aunque la estación ya está en marcha, las mañanas frías y los cambios bruscos de temperatura siguen marcando el ritmo en La Plata. Por ahora, habrá que esperar para disfrutar de jornadas más cálidas y estables, mientras el paraguas y el abrigo continúan siendo protagonistas del pronóstico del fin de semana.

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