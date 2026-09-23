Dos postes cedieron y permanecen sostenidos por los cables en Arturo Seguí

Las ráfagas registradas durante las últimas jornadas generaron momentos de suma tensión para los vecinos de Arturo Seguí. En la intersección de las calles 419 y 155, al menos dos columnas del tendido eléctrico cedieron de forma repentina y quedaron a un paso del colapso total en plena vía pública.

Según relataron los vecinos, los palos se partieron en la parte inferior y se mantuvieron en el aire sostenidos por el cableado con electricidad. Esta escena representaba un riesgo letal para cualquier transeúnte o conductor.

Frente a la amenaza inminente que atraviesan, los frentistas dieron aviso inmediato a los equipos de emergencia. Una dotación de los Bomberos Voluntarios de la localidad acudió con rapidez a la escena del incidente para tomar el control de la situación y resguardar a los frentistas.

Una vez en el lugar, los rescatistas instalaron un vallado preventivo para aislar el área afectada y evitar de este modo cualquier tipo de accidente.

Mientras tanto, los uniformados solicitaron la intervención urgente de los operarios de la empresa Edelap para reparar la falla estructural, asegurar los cables y normalizar el entorno.