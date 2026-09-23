Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Dos postes cedieron y permanecen sostenidos por los cables en Arturo Seguí

El intenso viento quebró la base de las estructuras en la zona de 419 y 155. Los bomberos voluntarios montaron un perímetro de seguridad a la espera de las cuadrillas de Edelap

Por Redacción

Las ráfagas registradas durante las últimas jornadas generaron momentos de suma tensión para los vecinos de Arturo Seguí. En la intersección de las calles 419 y 155, al menos dos columnas del tendido eléctrico cedieron de forma repentina y quedaron a un paso del colapso total en plena vía pública.

Según relataron los vecinos, los palos se partieron en la parte inferior y se mantuvieron en el aire sostenidos por el cableado con electricidad. Esta escena representaba un riesgo letal para cualquier transeúnte o conductor.

Frente a la amenaza inminente que atraviesan, los frentistas dieron aviso inmediato a los equipos de emergencia. Una dotación de los Bomberos Voluntarios de la localidad acudió con rapidez a la escena del incidente para tomar el control de la situación y resguardar a los frentistas. 

Una vez en el lugar, los rescatistas instalaron un vallado preventivo para aislar el área afectada y evitar de este modo cualquier tipo de accidente.

Mientras tanto, los uniformados solicitaron la intervención urgente de los operarios de la empresa Edelap para reparar la falla estructural, asegurar los cables y normalizar el entorno. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?