Los dos nacieron en La Plata y por cuerda separada llegaron a integrar el selecto grupo de los cantantes de tango más reconocidos en el país y en el exterior.

Los dos poseyeron registros notablemente masculinos, uno, Enrique Dumas, de barítono; el otro, Jorge Sobral, de bajo barítono; los dos también fueron no sólo intérpretes populares de voz recia y afinada, sino cantantes y actores de radio, de televisión, de teatro y también de cine, y ambos interpretaron para grandes directores de orquesta.

Los dos vivieron la misma cantidad de años: 73. A estos dos ídolos les hubiera cabido entonces la expresión de “vidas paralelas” creada por el historiador y filósofo griego Plutarco.

ENRIQUE DUMAS

Apodado en su auge de cantor como “el señor del tango”, Enrique Dumas nació en La Plata el 8 de mayo de 1935 y su verdadero nombre era Enrique Rodríguez Acha. Desde niño, “Quique”, tal era su apodo, mostró una marcada inclinación para el canto, destacándose su afición por el jazz, música que se escuchaba en la casa familiar, aunque también, como dijo una vez, “le entraba al tango”.

Siendo ya una conocida figura artística, a Enrique Dumas era habitual verlo en la platea techada del estadio de 60 y 118 alentando a su Gimnasia, club al que también solía concurrir a verlo cuando jugaba en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Lo cierto es que inició su carrera artística a los 14 años de edad con el seudónimo de Hugo Randall, como cantante en la orquesta de jazz Dixieland.

Pero el tango lo esperaba, de modo que a sus jóvenes 19 años y ya con su seudónimo de Enrique Dumas, debutó en 1955 en Radio Splendid con la orquesta típica de Carlos Figari. A partir de allí llegó al estrellato en la década del ‘60, con sus apariciones televisivas en Esquina de tango y con la Familia Gesa, junto a Virginia Luque. Fue pronto una estrella de la radio, de la TV, de los escenarios más prestigiosos y de las grabaciones.

Su primera aparición en la televisión se produjo en 1958, en Canal 7, con la orquesta de Figari en el ciclo denominado “Esquina de tango”. Ese mismo año y hasta 1960 trabajó en el programa “La Familia Gesa” junto a Virginia Luque, también en la emisora estatal.

Fue figura en el Show de Antonio Prieto, en La Botica del Ángel, en Uruguay en donde lo convocaron para varias temporadas. Fue pilar en Grandes Valores del Tango. Actuó con éxito en el teatro, junto a Olinda Bozán y Alberto Anchart. Y fue intérprete también sobre las tablas en la reedición de la obra teatral “La muchachada del centro”, de Francisco Canaro, con José Marrone, y en “Buenos Aires de seda y percal”, con Mariano Mores, Susy Leiva, Néstor Fabián y Mirtha Legrand, en el Teatro Coliseo.

En el Teatro General San Martín desempeñó el papel de Santos Vega en “La guitarra del Diablo”. Otras de las obras en las que actuó fueron “El conventillo de la Paloma”, con Pepita Muñoz y Marcos Caplán; “Aplausos”, con Libertad Lamarque y Juan Carlos Thorry; “Tangos en El Dante”, junto a Aníbal Troilo y Tito Lusiardo; “Yo canto a mi Argentina”, con Mariano Mores, Tito Lusiardo y Héctor Gagliardi; y “Buenos Aires, todo tango”, con Beba Bidart, Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.

Sus buenas actuaciones teatrales lo llevaron también al cine, actuando en 1965 junto a Néstor Fabián en “Viaje de una noche de verano”; ese mismo año filmó “Bicho raro” y en 1967 “Flor de piolas”, película estrenada en 1969.

En 2003, viajó a Japón como artista invitado, junto a la orquesta del bandoneonista Carlos Galván.

En junio de 2008, en un local de 1 y 49, realizó su última actuación en nuestra ciudad. Falleció de un infarto el 18 de enero de 2009, a los 73 años, en la ciudad cordobesa de Jesús María, en donde la noche anterior había cantado en “La noche del tango”, conducida por Silvio Soldán en el marco del tradicional festival de jineteada y folclore.

JORGE SOBRAL

El 25 de agosto de 1931 en nuestra ciudad nació Edelmiro Sobredo, que luego fue conocido con el seudónimo artístico de Jorge Sobral, una figura que ganó una notable popularidad como cantante de tangos en nuestro país y el exterior, pero que también abarcó un amplio panorama como autor, director teatral y actor de televisión, teatro y cine.

Solía decir que “siempre” cantó “de todo” y lo hacía tan bien que en 1939, a los ocho años de edad, sus padres dispusieron que estudiara canto con el prestigioso maestro Fermín Valentín Favero, quien al registro de bajo barítono de su joven alumno le supo conferir una calidad lírica destacada.

Debutó cantando con la orquesta de su maestro ese mismo 1939 en el Club San Martín de nuestra ciudad. Posteriormente, “cuando me puse los largos”, como contaba, cantó con la orquesta platense de Jorge Lavaller y sus Ases.

De nuestra ciudad siempre guardó gratos recuerdos, como el de sus estudios en el Colegio Albert Thomas y también de su querido Estudiantes, club del que grabó la marcha cuando los albirrojos ganaron la Copa Intercontinental en 1968.

No bien culminó el secundario, Sobral comenzó a transitar el camino hacia la notoriedad al cantar con la orquesta de Forti y Parodi y poco tiempo después pasó a la formación dirigida por el maestro Mario Demarco, con la que en 1952 grabó para el sello Pathe su primer disco de tango: “Mañana zarpa un barco”.

Rápidamente le siguieron otras grabaciones discográficas como las de “Pan”, de Pereyra y Celedonio Flores; “Astilla”, de Demarco y Alí; y “Cuando yo me vaya”, de Jaime Vila.

Pasó a integrar en 1953 la orquesta dirigida por Lorenzo Barbero, y en 1954 lo contrató nada menos que Mariano Mores. Su proyección fue cobrando altura y en 1955, con sólo 24 años, se sumó a la orquesta de cuerdas de Astor Piazzolla, con la que cantó durante cuatro años grabando numerosos discos.

En 1959 integró la compañía teatral de Francisco Petrone participando en la obra “La leyenda de Juan Moreira”. Tras una gira realizada en 1961 por Perú y Chile, se presentó en televisión cantando con las orquestas de Osvaldo Tarantino y Armando Calderaro, además de hacerlo con temas criollos acompañado por el conjunto de guitarras de nuestra ciudad denominado “Los platenses”.

Participó en el programa “Yo soy porteño”, protagonizó junto a las actrices Marilina Ross y Selva Alemán el ciclo “Buenos Aires 2040” y en varios shows musicales de Canal 13.

En 1967 se presentó en el “Festival de la canción de Benidorm”, en Madrid, del cual resultó finalista. En 1973 cantó en Porto Alegre, Brasil, en el festival de “Tango en el mar”, junto a Roberto Goyeneche y Alba Solis.

Al tiempo que se desempeñaba como cantante, inició su labor actoral en el cine, rodando varias películas, entre ellas “El dinero de Dios”, en 1959; “Don Frutos Gómez”, en 1961 y “Buenas noches, Buenos Aires”, en 1964; en 1966 filmó en España “Las locas del conventillo (María y la otra)”.

En noviembre de 1969 ganó el “Primer Festival Buenos Aires de la Canción y la Danza”, con el tango “Hasta el último tren”, destacándose que en segundo lugar se ubicó el conocido tema “Balada para un loco”, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer.

Como compositor, en la década de los años 50 había musicalizado el radioteatro cómico “Felipe”, encabezado por Luis Sandrini.

Durante su carrera recibió varias distinciones como la de ser ganador del Festival de la Canción de 1965 en Caracas; finalista del Festival de Benidorm de 1967 en España, obtener el disco de oro en Venezuela en 1968; el Premio Florencio Sánchez, al mejor director de espectáculos musicales de la temporada 1973-1974 en Mar del Plata. También obtuvo el Premio Quinquela Martín de Oro en 1991 y al año siguiente el Premio Goya en Madrid.

En la ciudad estadounidense de San Francisco, en 1995, participó durante cinco meses del espectáculo “Forever tango” en el Teatro On the Square.

Durante su carrera grabó discográficamente más de 300 temas. Falleció a los 73 años, en una clínica del distrito bonaerense de San Martín tras sufrir un ACV, el 10 de abril de 2005.