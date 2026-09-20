Drástica caída de la natalidad: ¿un desafío que cambia el futuro?

Hace poco más de una década, conseguir una vacante en un jardín de infantes de nuestra ciudad era, para muchas familias, una verdadera odisea. Los archivos periodísticos lo confirman: la demanda superaba la oferta y las estimaciones oficiales daban cuenta de miles de aulas faltantes para niños de 3 y 4 años en todo el país. Hoy, ese escenario es historia. Los datos vienen mostrando el fenómeno inverso: una caída sostenida en la cantidad de chicos que ingresan al jardín, que la mayoría de los observadores atribuye a la baja drástica en la natalidad, con números que empiezan a poner en debate la planificación de sistemas pensados para otra realidad.

La comparación entre 2021 y 2026 confirma la magnitud del caso. La matrícula platense del nivel inicial pasó de 34.107 a 26.567 chicos, una caída del 22% en apenas cinco ciclos lectivos. El derrumbe es generalizado, pero no parejo entre las franjas etarias: se concentra con fuerza en las salas de 3, 4 y 5 años, paradójicamente dos de ellas obligatorias y una que pronto lo será, que cayeron 21,7%, 29,3% y 26,9% respectivamente -de 8.549 a 6.693 en sala de 3; de 11.411 a 8.065 en sala de 4; y de 12.181 a 8.903 en sala de 5-. Esas franjas, que motorizaban la construcción de nuevos jardines y salas, y la contratación de docentes, son las que evidencian la mayor declinación.

El dato llamativo aparece en el otro extremo de la pirámide etaria, en el segmento no obligatorio del jardín maternal: los lactantes (45 días a 1 año), los deambuladores (1 a 2 años) y la sala de 2 no cayeron, sino que crecieron con fuerza -30,5%, 38,7% y 52,2% respectivamente- en el mismo período. La sala de 2 años, de hecho, pasó de 1.395 a 2.122 chicos; es una categoría en la que La Plata suele liderar el ranking provincial, por delante incluso de la dominante Matanza.

TENDENCIAS MARCADAS

De todos modos, las tendencias decrecientes parecen consolidarse y prevalecerán, si no ahora, en el corto plazo. La tasa de fecundidad en la Argentina, que en la década del 60 rondaba los tres hijos por mujer, cayó a un mínimo actual de 1,4 hijos, muy por debajo del piso de reemplazo poblacional, que se ubica en 2,1.

Cambios culturales como la postergación de la maternidad y la paternidad; las dificultades que tienen las jóvenes familias para acceder a una casa; las estrecheces económicas; las prioridades personales y profesionales; la expansión del acceso a métodos anticonceptivos, y la reducción de los embarazos adolescentes, forman parte de esta transformación.

De sostenerse esa estructura demográfica, la población nacional -hoy en 46 millones- treparía a 48 millones hacia 2050, para luego iniciar un descenso que la llevaría a 38 millones en 2100.

La Plata, con 128 establecimientos de nivel inicial entre gestión estatal y privada, de los que 114 funcionan con jornada simple, diez con jornada completa, tres con jornada extendida y uno con jornada doble, es uno de los distritos donde el fenómeno está llamado a apreciarse con mayor nitidez, por ser el segundo con más volumen de matrícula escolar de toda la provincia.

Está suerte de “abundancia” en la oferta de espacios explica que, aun con menos chicos naciendo, más familias logren anotar a sus bebés en salas que antes directamente no existían o no tenían cupo disponible. El aumento actual entre los más chiquitos es, entonces, una foto de mayor cobertura; la caída entre los escolares más grandes es la película de la natalidad en evolución.

SIEMPRE EN EL PODIO

Pese a las mutaciones y debates, La Plata no perdió posiciones relativas: fue el segundo distrito con más matrícula inicial de la provincia tanto en 2021 (34.107 chicos, detrás de La Matanza con 52.566) como en 2026 (26.567, detrás de La Matanza con 44.926). Es decir, el fenómeno no es una particularidad platense: es un derrumbe generalizado que atraviesa a los distritos más grandes de la provincia por igual. La propia La Matanza cayó 14,5% en el período (de 52.566 a 44.926); General Pueyrredón (Mar del Plata) bajó 15,4% (de 24.893 a 21.055); y Vicente López, uno de los distritos con mayor proporción de matrícula privada, sufrió la caída más pronunciada entre los grandes centros urbanos, con un 29,9% menos de chicos (de 10.706 a 7.502).

La matrícula local de nivel inicial pasó de 34.107 a 26.567 chicos: 22% menos en sólo cinco ciclos

A nivel provincial, el total de matriculados en nivel inicial cayó de 678.936 a 560.342 entre 2021 y 2026, una baja del 17,5%. El Conurbano bonaerense, donde se concentra la mayor densidad poblacional, retrocedió 18%, mientras que el Interior cayó 16,8%. La Plata, que en 2021 representaba el 5,02% de la matrícula provincial y el 11,66% del Interior, mantuvo un peso relativo muy similar en 2026 (4,74% y 10,9% respectivamente), lo que confirma que su rol como segundo distrito más poblado en términos de nivel inicial no se modificó, aun con miles de chicos menos en las aulas.

Estos desfasajes son los que preocupan a quienes analizan el sistema educativo desde una mirada estructural. Martín Zurita, secretario de la Asociación de Institutos Privados de Argentina (Aiepa), lo explica en términos demográficos: en los últimos años hubo “400.000 nacimientos menos en el país”, lo que se traduce en esa misma cantidad de potenciales alumnos que no ingresaron al sistema educativo, ni estatal ni privado. Y advierte que el fenómeno no se agota en el jardín: “con el crecimiento vegetativo, la curva se irá trasladando al resto de la primaria y luego al secundario”. Después será el turno del mercado laboral.

impactos y RESILIENcias

En La Plata, el reacomodamiento entre gestión estatal y privada agrega otra capa de análisis. La matrícula estatal cayó de 20.266 a 15.429 chicos entre 2021 y 2026 (-23,9%), mientras que la privada bajó de 13.841 a 11.138 (-19,5%). El resultado es que el peso del sector privado dentro del distrito, lejos de reducirse, creció levemente: pasó de representar el 40,6% de la matrícula total en 2021 al 41,9% en 2026. La misma dinámica se repite a escala provincial: la matrícula estatal cayó de 458.233 a 363.201 (-20,7%), mientras que la privada bajó de 220.703 a 197.141, una caída más moderada (-10,6%).

Con 30 años en el ejercicio de la docencia, y 8 como directora del jardín Crisol, de Gonnet,

“Entre colegas es un tema que se habla muchísimo. Todos somos conscientes de que la baja en la natalidad es una realidad y que se viene un impacto fuerte en el futuro de la educación inicial” admite Cortizo, quien cree que ese impacto puede ser amortiguado o reciclado en energía positiva: “a nivel general, el panorama está claro: la mayoría de los jardines van a empezar a notar la baja en la matrícula, y eso los va a obligar a hacer ajustes, como fusionar salas o reestructurarse. Afortunadamente, la realidad de nuestro jardín es otra; venimos manteniendo la matrícula estable desde hace varios años, principalmente porque dependemos de Apdes, que es una asociación educativa con más de medio siglo de trayectoria y una red de colegios en todo el país. Ese respaldo nos da una base de confianza enorme con las familias. Por eso, más que verlo como una crisis, elegimos mirarlo desde el lado positivo y transformarlo en una ventaja para los alumnos: una educación más personalizada, al no tener las salas saturadas, mejora la calidad pedagógica y para las docentes es un cambio total”.

“Trabajar con grupos reducidos permite enfocar de lleno la evolución de cada alumno”

La educadora cree que “trabajar con grupos reducidos permite enfocarse de lleno en el desarrollo temprano de cada alumno, en lugar de estar lidiando con el desgaste que genera la superpoblación escolar. En definitiva, lo que para el sistema educativo representa un desafío también puede ser entendido como una oportunidad increíblemente valiosa de elevar el estándar de la formación inicial”.

TODOS AL JARDÍN

En medio de esta caída sostenida de la matrícula, el Ejecutivo bonaerense emitió el decreto que busca que, para 2027, todos los niños a partir de los 3 años asistan a un jardín de infantes, con la obligación de que el Estado provincial garantice vacantes para ese grupo etario. Según el Censo Nacional 2022, la tasa de asistencia de los chicos de 3 años a los jardines de infantes en territorio bonaerense era del 74,2%; desde la Dirección General de Cultura y Educación estiman que esa cobertura ya ascendió al 87,5% en 2025, y ahora el objetivo es llegar al 100%. En rigor, la medida viene a ponerle fecha a una obligación que ya establecía el artículo 4 de la Ley 27.045, que exige a la Nación y las provincias “universalizar los servicios educativos para los niños y las niñas de tres años de edad”.