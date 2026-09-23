La economía del Gran La Plata volvió a caer y acumula otro trimestre en baja

La actividad económica en La Plata cayó un 1,2% interanual en el segundo trimestre de este año, según el último informe de la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. La baja del comercio minorista, el freno inmobiliario y la pérdida del poder adquisitivo explican la prolongación de la crisis local.

El informe elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP revela un panorama complejo para la Ciudad: el nivel de actividad local se ubica actualmente -6,4% por debajo del registrado en 2023 y acumula una brecha del -9,8%, en comparación con 2018.

Detrás del deterioro de la actividad económica surge un marcado debilitamiento del poder de compra de los platenses. Durante el trimestre finalizado en junio, la masa salarial real volvió a mostrar números en rojo. El salario privado se redujo un -3,3% interanual en términos reales. Y el salario público tuvo una contracción del -4,5% interanual. En comparación con 2023, los sueldos del sector privado cayeron un -9,5%, mientras que los salarios del sector público se desplomaron un -22,1%.

El mercado de trabajo del Gran La Plata tuvo un aumento significativo. Pasó del 6,9% en 2025 al 8,7% este año.

El análisis sectorial refleja que los históricos pilares de la economía de La Plata atraviesan momentos críticos. El comercio minorista bajó 10,6% y cumple 13 trimestres consecutivos de caída interanual (más de tres años en crisis continua), impulsado por la disminución persistente del consumo de los hogares. El sector Inmobiliario y servicios empresariales disminuyó 5,3%. Las escrituraciones cayeron un -17,3%, mientras que las operaciones con crédito hipotecario se desplomaron un -48,4%. El comercio automotor bajó -8,6%. La construcción disminuyó -6,0% y la Hotelería -6,5%.

Dentro de las 16 ramas relevadas por el Laboratorio de la UNLP, solo 7 lograron terreno positivo durante el trimestre, siendo la Industria Manufacturera (+3,3%) la de mayor incidencia favorable, empujada por la mayor producción de aluminio y alimentos. Le siguieron el Transporte y Comunicaciones (+2,3%), el Comercio Mayorista (+3,4%) y las actividades de Bancos y Servicios Públicos (+3,7% y +4,9% respectivamente). No obstante, “el impulso de estos sectores resultó insuficiente para compensar el lastre del comercio, los servicios inmobiliarios y la gestión pública”, se indicó en el informe al que accedió este diario.