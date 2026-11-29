Vecinos de distintos sectores del casco urbano de La Plata manifestaron su malestar por la falta de suministro eléctrico luego de que Edelap anunciara un corte programado de apenas una hora en el centro platense, pero la luz aún no regresara y se sumaran interrupciones en varios puntos de la ciudad.

Según los reportes vecinales, la falta de energía afecta tanto a la zona de Plaza Italia y la cuadra de 8 entre 42 y 43, como a sectores de Barrio Norte —entre ellos 33 y 13, 10 y 34, 16 y 32, y 16 y 33—, donde los usuarios denuncian demoras en la reposición del servicio y dificultades para obtener respuestas de la empresa distribuidora.

En medio del regreso de las altas temperaturas, los frentistas cuestionaron tanto la extensión de los cortes como la falta de coincidencia entre las notificaciones enviadas por la compañía y el momento en que efectivamente se interrumpió la electricidad.

“En Barrio Norte, 33 y 13, sin luz desde las 17 horas. Vuelve el calor y sigue un pésimo servicio de esta empresa”, expresó un vecino afectado por la interrupción vespertina a EL DIA.

Por su parte, otro frentista expuso a este medio su malestar por la falta de respuestas por parte de la empresa: “Anoche me llegó un mail de Edelap anticipando un corte programado de 8 a 16. Y terminan cortando el servicio a las 17. Nadie contesta y solo te dan un número automático de reclamo”.

Mientras los reclamos continúan acumulándose, los vecinos aguardan que Edelap restablezca el servicio eléctrico en las zonas afectadas y brinde precisiones sobre los plazos de normalización.

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