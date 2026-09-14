Edelap comunicó la bonificación a los vecinos afectados por el apagón

La compañía Edelap comunicó a los vecinos afectados de la Región los detalles sobre las bonificaciones excepcionales que figurarán en las liquidaciones correspondientes al próximo periodo tras el apagón originado por el fuego en la Subestación Transformadora Tolosa.

El esquema de compensación quedó establecido a través de la Resolución N° 682 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y del Oceba. Según la normativa oficial, la firma aplicará un descuento del 20% sobre el total de los conceptos eléctricos por cada día completo sin servicio. Para aquellos casos con plazos diferentes, el cálculo contempla una reducción del 0,8% por cada hora de corte hasta el restablecimiento total y continuo de la red.

Las rebajas se ejecutarán de forma directa, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los frentistas damnificados. El tiempo de interrupción se contabiliza desde las 2.30 de la madrugada del 17 de agosto de 2026. Además, los usuarios podrán verificar el reintegro en sus boletas bajo la leyenda específica “Bonif ET Tolosa-170826-Resol. MYSP N 682/26”.

"No es necesario que realices ningún trámite adicional. Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos tu comprensión", concluyó el mensaje emitido por la empresa.

La sanción provincial hacia la distribuidora coincidió con el anuncio de nuevos cuadros tarifarios para la Región. El incremento se compone de dos factores: una suba del 5,6% en el precio mayorista de la energía dispuesta por la secretaría de Energía de la Nación, vigente desde el 1° de agosto, y un ajuste del 1,8% en el valor agregado de distribución (VAD) para este mes.

Sin embargo, días atrás, la empresa había presentado un recurso de revocatoria para intentar dejar sin efecto la obligación de compensar a los usuarios. En dicha presentación, se solicitó que se deje sin efecto el artículo 39 de la resolución 682, publicado en el boletín oficial del 31 de agosto pasado en el que se establecía que Edelap debería incluir la bonificación a los usuarios damnificados en la próxima factura.

A pesar del recurso, fuentes oficiales informaron al Diario EL DIA que “la interposición del recurso administrativo no suspende su ejecutoriedad. Por lo cual, Edelap tiene que otorgar la bonificación bajo apercibimiento de nuevas sanciones complementarias”.

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