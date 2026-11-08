Edificios con pileta: enojo por la ley que los dejaría sin el chapuzón

La llegada de la temporada de verano reavivó la preocupación en varios edificios de La Plata que cuentan con pileta. La obligación de incorporar guardavidas para habilitar el lugar plantea un problema económico para los consorcios, desde donde se advierte que el costo del servicio podría duplicar las expensas. Ante la dificultad de afrontar ese gasto, en algunos edificios ya se debate resignar estas instalaciones.

La polémica se abrió con la aplicación de la Ley Provincial N° 14.798, que regula la actividad de los guardavidas en territorio bonaerense y establece la obligatoriedad de contar con personal habilitado en todas las piletas de uso común. La disposición, aprobada en 2015 y reglamentada en forma reciente, también alcanza a los natatorios en countries y barrios cerrados.

La preocupación de los consorcios pasa por el impacto que tendría la contratación de un guardavidas, especialmente en edificios con piscinas pequeñas, que se encuentran en terrazas o patios internos, donde los gastos deberían distribuirse entre los propietarios. A esto se suman los costos en elementos de seguridad, como salvavidas, sogas y boyas, además de obras como la colocación de cercos perimetrales para cumplir con las exigencias de la normativa.

En ese contexto, administradores y propietarios advierten que muchos consorcios no pueden afrontar estos gastos y analizan qué hacer con las piletas durante el verano: si contratar un guardavidas para mantenerlas abiertas o directamente no habilitarlas.

Un gasto que preocupa

El principal problema es el la inversión que significa incorporar un guardavidas, que deberá trasladarse a las expensas y que podría generar fuertes aumentos, según advirtió Ariel Coppari, presidente de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata.

“Con la situación económica general del país, hay gente que hoy no puede costear, dentro de sus expensas, este gasto adicional”, planteó.

Según los valores que se manejan en el sector, la contratación de un guardavidas cuesta entre 4 y 5 millones de pesos mensuales, a lo que deben sumarse las cargas sociales.

Además, el impacto en las expensas también depende de la cantidad de departamentos de cada edificio, ya que el costo del servicio se reparte entre los propietarios y representa un gasto mayor por unidad en los consorcios más pequeños.

Frente a este panorama, algunos administradores ya analizan qué hacer. “Hay colegas que, en los edificios con piletas chicas, están evaluando proponer que las conviertan en maceteros o directamente las tapen. Otros plantean dejarlas fuera de uso durante el verano”, contó el referente de los administradores platenses.

Otro cuestionamiento a la nueva normativa es que no establece diferencias según las dimensiones de las piscinas. “Esto no se aclara. Podés tener una bañadera de dos por uno, con medio metro de agua, y la consideran una pileta”, señaló. Incluso, sostuvo que la exigencia alcanzaría a los jacuzzis ubicados en espacios comunes.

También genera preocupación su uso fuera del horario en que se encuentra el guardavidas. Según se explicó, el trabajador cumple una jornada de ocho horas y debe tener un día de descanso, por lo que también sería necesario prever un reemplazo.

La situación también abre interrogantes sobre las responsabilidades ante un accidente. Coppari advirtió que el administrador podría afrontar consecuencias civiles y penales si ocurre un incidente en una pileta que funciona sin cumplir esta medida.

“Nos arruinaron el verano”

La preocupación también alcanza a los propietarios. Carlos Buiani, vecino de un edificio situado en la zona de 3 y 65, contó a este diario que la pileta tiene apenas 70 centímetros de profundidad y advirtió: “No se puede sostener económicamente lo que dice la ley”.

El viernes pasado, los vecinos del edificio mantuvieron una reunión para analizar el costo de lo que implica habilitar la pileta para la temporada. “Cuando se presentaron los valores, vimos que las expensas se duplicarían. En diez días vamos a hacer otra asamblea, pero la idea es votar el cierre definitivo de la pileta. Es imposible pagar lo que exigen”, explicó.

Actualmente, las expensas rondan entre los 180 mil pesos para los monoambientes y los 390 mil pesos para los departamentos de dos ambientes. Al respecto, Buiani señaló que muchos residentes son jubilados y estudiantes que alquilan. “El sueldo promedio hoy está en un millón de pesos. ¿Cómo hacen para pagar las expensas, los servicios y vivir? Es imposible”, planteó.

El propietario aseguró que hay mucho malestar entre los vecinos, pero descartó mantener abierta la pileta sin cumplir con la normativa. “No vamos a correr ese riesgo. Nos arruinaron el verano a todos. Tendremos que refrescarnos con una manguera”, expresó. Y concluyó: “Es un desastre esta ley. Como hacen siempre, los diputados la votaron sin leerla.