Egresados de la UNLP crearon una plataforma platense que usa IA para renderizar proyectos

Dos egresados de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Agustín Paturlanne y Nicolás Basta Falsi, crearon PromptRender, una plataforma de origen platense que utiliza inteligencia artificial para agilizar uno de los procesos más costosos y demorados para arquitectos, diseñadores de interiores e inmobiliarias: la creación de renders.

La herramienta permite transformar una fotografía o un boceto en una imagen fotorrealista en cuestión de minutos. De esta manera, los profesionales pueden visualizar sus proyectos sin tener que recurrir necesariamente a programas especializados de diseño 3D ni invertir en computadoras de alta gama destinadas exclusivamente al renderizado.

Desde su lanzamiento, hace pocos meses, PromptRender ya superó los 5.000 usuarios y alcanzó más de 10.000 renders generados, según datos de sus creadores.

De una imagen a un video

La plataforma acaba de incorporar además una nueva función que permite animar los renders y convertir esas imágenes en videos cortos.

La herramienta apunta especialmente a quienes necesitan presentar sus proyectos a potenciales clientes o generar contenido para redes sociales. Así, un render estático puede convertirse en una pieza audiovisual para mostrar de otra manera los espacios y propuestas de diseño.

El proyecto fue desarrollado en La Plata por Paturlanne y Basta Falsi, ambos egresados de la UNLP, y combina herramientas de inteligencia artificial con una actividad que tradicionalmente requiere software específico, conocimientos técnicos y equipamiento de alto rendimiento.

Con su propuesta, PromptRender busca simplificar el proceso de visualización arquitectónica y reducir los costos y tiempos asociados a la generación de imágenes, para que profesionales del sector puedan crear y presentar sus proyectos de manera más rápida.