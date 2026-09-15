Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Egresados de la UNLP crearon una plataforma platense que usa IA para renderizar proyectos

Por Redacción

Dos egresados de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Agustín Paturlanne y Nicolás Basta Falsi, crearon PromptRender, una plataforma de origen platense que utiliza inteligencia artificial para agilizar uno de los procesos más costosos y demorados para arquitectos, diseñadores de interiores e inmobiliarias: la creación de renders.

La herramienta permite transformar una fotografía o un boceto en una imagen fotorrealista en cuestión de minutos. De esta manera, los profesionales pueden visualizar sus proyectos sin tener que recurrir necesariamente a programas especializados de diseño 3D ni invertir en computadoras de alta gama destinadas exclusivamente al renderizado.

Desde su lanzamiento, hace pocos meses, PromptRender ya superó los 5.000 usuarios y alcanzó más de 10.000 renders generados, según datos de sus creadores.

De una imagen a un video

La plataforma acaba de incorporar además una nueva función que permite animar los renders y convertir esas imágenes en videos cortos.

La herramienta apunta especialmente a quienes necesitan presentar sus proyectos a potenciales clientes o generar contenido para redes sociales. Así, un render estático puede convertirse en una pieza audiovisual para mostrar de otra manera los espacios y propuestas de diseño.

El proyecto fue desarrollado en La Plata por Paturlanne y Basta Falsi, ambos egresados de la UNLP, y combina herramientas de inteligencia artificial con una actividad que tradicionalmente requiere software específico, conocimientos técnicos y equipamiento de alto rendimiento.

Con su propuesta, PromptRender busca simplificar el proceso de visualización arquitectónica y reducir los costos y tiempos asociados a la generación de imágenes, para que profesionales del sector puedan crear y presentar sus proyectos de manera más rápida.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?