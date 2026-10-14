Ejecutaron las obras en la Primaria de La Plata en donde se desprendió el cielorraso

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N°120, situada en 17 entre 35 y 36 del barrio de La Loma, en La Plata, comenzó la semana con una buena noticia por las obras de reparación del cielorraso realizadas durante el fin de semana, luego del desprendimiento que se registró días atrás y que afectó al menos a cuatro aulas y a la directora del establecimiento, a quien le cayó material encima.

Las tareas fueron efectuadas por operarios de la Municipalidad, en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Escolar. Según las autoridades, más allá del desmoronamiento de buena parte del cielorraso, ninguna persona resultó herida por los hechos ocurridos el jueves.

Los trabajos contemplaron intervenciones en las cubiertas, los sistemas de desagüe y la infraestructura eléctrica, y se desarrollaron el fin de semana con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que los alumnos pudieran retomar las clases.

La solución técnica y el plan de intervención fueron planteados en forma conjunta por los profesionales de las tres áreas intervinientes, a partir de la evaluación de las filtraciones provenientes de la cubierta, las instalaciones eléctricas y los cielorrasos afectados.

En ese marco, este lunes se realizó una reunión con la directora del establecimiento, inspectores de infraestructura escolar de la Dirección General de Cultura y Educación, representantes de la Municipalidad y del Consejo Escolar, en la que se brindaron detalles sobre las tareas ejecutadas.

Tras evaluar las intervenciones, la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar habilitó los espacios al considerar que reunían las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de las actividades educativas.

Asimismo, se informó que la institución será incluida en la próxima etapa del programa Escuelas en Obra, que llevan adelante el Municipio y la Provincia y que ya alcanzó las 220 intervenciones en establecimientos educativos de la ciudad.

CUBIERTA, BAJADAS PLUVIALES E IMPERMEABILIZACIÓN

Se realizaron trabajos sobre la cubierta, incluyendo la ejecución de una nueva bajada pluvial en un punto bajo de la losa para favorecer el escurrimiento. Además, la cañería será recubierta y posteriormente canalizada hacia una cámara de desagüe bajo piso, completando su conexión al sistema.

Asimismo, se efectuó una limpieza inicial de las bajadas pluviales existentes y se impermeabilizaron diversos sectores mediante la aplicación de pintura de caucho, como respuesta inmediata a las filtraciones, y durante los próximos días se realizará una intervención de mayor alcance, que incluirá la revisión, la limpieza integral y la adecuación del sistema de desagües pluviales.

Por otro lado, continuarán los trabajos sobre la cubierta y sus puntos críticos para subsanar de manera definitiva los ingresos de agua al edificio.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

En la misma línea, se repararon y adecuaron los tableros seccionales, reemplazando las protecciones por interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales, se revisaron y recablearon los circuitos afectados, se corrigieron conexiones defectuosas y se anuló un circuito exterior que provocaba cortocircuitos.

A su vez, se repusieron luminarias faltantes o deterioradas en aulas, pasillos y hall central y se dispuso la incorporación de una puesta a tierra para cada uno de los dos tableros mediante jabalinas y conductores de protección, con verificación de resistencia mediante telurómetro.

Según se informó, las mediciones realizadas para detectar una posible electrificación de paredes arrojaron resultados negativos en los sectores evaluados.

CIELORRASOS Y PROTECCIÓN PREVENTIVA

Finalmente, debido a la humedad acumulada en la losa, se retiraron preventivamente sectores de pintura, revoque y cielorraso con desprendimientos o falta de adherencia a fin de eliminar riesgos de caída y favorecer la ventilación y el secado antes de ejecutar las terminaciones definitivas.

A su vez, en los pasillos, el área administrativa y los sectores afectados se realizaron trabajos de protección con estructura metálica y placas fijadas mecánicamente, conservando una cámara de aire que favorece la evaporación de la humedad.

Finalmente, una vez alcanzadas las condiciones adecuadas de secado, se completarán las reparaciones y terminaciones de pintura.