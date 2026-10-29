El Aeropuerto de La Plata será escenario, el sábado 31 de octubre, de una jornada con exposición de aeronaves, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas. La actividad será libre y gratuita e incluirá una campaña solidaria a beneficio de la Obra Padre Cajade.

Noventa años de historia vinculada a la aeronáutica provincial merecen una celebración a la altura de ese recorrido. Con ese espíritu, la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria (DPAO y PA) que depende del Ministerio de Seguridad, invita a la comunidad a participar del Festival Aéreo de Aniversario, una propuesta que combinará historia, tecnología, recreación y solidaridad.

La cita será el sábado 31 de octubre, de 10 a 18, en el Aeropuerto de La Plata, ubicado en la intersección de avenida 7 y calle 610. Con entrada libre y gratuita y estacionamiento disponible, la iniciativa busca acercar el universo aeronáutico a vecinos y familias de la capital bonaerense y la región.

Aviones, emprendedores y sabores para compartir

Uno de los principales atractivos será la exposición de aeronaves, que permitirá al público conocer de cerca distintos aviones y aproximarse al trabajo que desarrolla el sector aeronáutico provincial.

La jornada también tendrá lugar para la producción local y el encuentro. La feria de diseño y artesanías Manos Platenses reunirá a emprendedores y creadores, mientras que los puestos gastronómicos de CUGA (Comedor Universitario Gastronómico) ofrecerán distintas alternativas para disfrutar durante el día.

La invitación es también a compartir una jornada al aire libre, en familia o con amigos, con los mates como parte de una tradición que convierte cada encuentro en una oportunidad para conversar y disfrutar.

Un aniversario con compromiso solidario

La celebración tendrá, además, un componente que trasciende lo festivo: la solidaridad. Los organizadores convocan a quienes concurran a colaborar con la Obra Padre Cajade mediante la donación de alimentos no perecederos o un aporte económico.

Quienes deseen realizar una contribución monetaria podrán hacerlo a través del alias obra.cajade

De esta manera, el aniversario sumará a la celebración institucional un gesto concreto de acompañamiento a una organización comprometida con el trabajo social.

Una invitación a encontrarse con la historia aeronáutica

Cumplir 90 años representa una oportunidad para poner en valor el recorrido de la DPAO y PA y acercar a la ciudadanía una actividad que habitualmente transcurre en ámbitos especializados. La Dirección Aeronáutica realiza vuelos sanitarios como también traslado de órganos, cada vuelo representa una esperanza de vida.

El Festival Aéreo propone, precisamente, abrir ese universo al público y transformar al aeropuerto en un espacio de encuentro, aprendizaje y recreación.

La actividad se desarrollará al aire libre y quedará suspendida en caso de lluvia.

La propuesta es sencilla: acercarse al aeropuerto, descubrir de cerca el mundo de la aviación, recorrer la feria, compartir algo rico y, al mismo tiempo, colaborar con una causa solidaria. Una celebración que invita a mirar todo lo bueno que se hace desde la Aeronáutica de la Provincia de Buenos Aires.