El ajedrez le gana al género y en La Plata ya tiene su intercolegial femenino

El Albert Thomas fue escenario del primer Torneo Femenino Intercolegial de Ajedrez, evento que se desarrollo el último lunes y del que fueron parte más de 30 adolescentes de siete escuelas de la Región. La jornada contó con la presencia de Isis Veliz, campeona argentina oriunda de Villa Elvira.

La locación no fue azarosa. Desde hace algunos años, el ajedrez comenzó a ganar espacio en los talleres de la Escuela Secundaria Técnica N° 6, a partir de la iniciativa de un profesor que llevó el juego para que los estudiantes se entretuvieran durante los recreos.

“Pero desde el año pasado con la bibliotecaria Karina Guzmán y los profes Carlos Rodríguez y Eugenia Coronel empezamos a darle un carácter más institucional. El año pasado llevamos a 11 chicos a los Juegos Bonaerenses, Malena Gorlero ganó en las etapas distrital y regional, logró el 4to lugar en la etapa final en Mar del Plata”, contó Mario Docters, profesor de historia de la institución que este año cuenta con su propio Club de Ajedrez.

El primer torneo interno que organizó la escuela contó con 130 inscriptos y se dividió en seis jornadas durante todo el primer cuatrimestre. Esto derivó en un hito tangible, fue la escuela que más alumnos llevó a participar de la etapa distrital de los juegos bonaerenses, ganando 2 de las 7 categorías.

“Con todo este envión, nos propusimos abrir la escuela a otras instituciones que también estén fomentando el ajedrez y no casualmente elegimos para esta primera experiencia conjunta realizar un torneo femenino, ya que creemos que es muy importante habilitar espacios para que las mujeres rompan barreras instauradas por estereotipos de género y se garantice su participación en deportes muchas veces dominados por varones”, manifestó Docters.

El Albert Thomas fue la escuela que más alumnos llevó a la fase distrital de los juegos bonaerenses

Así se llegó al torneo del último lunes en el que participaron más de 30 chicas de las Escuelas Secundarias N° 43, 61, 62, 95, la Escuela Técnica N° 9, la Escuela Secundaria del Club Estudiantes de La Plata y la Escuela Técnica de San Vicente. “Fue un hecho inédito en la Región, para tener un parámetro, en la etapa distrital de los Juegos Bonaerenses la categorías femeninas no llegaron a las 20 participantes en total”, remarcó el profesor y adelantó que en octubre organizarán un torneo mixto intercolegial.

“Cuando los profesores me dijeron ‘¿Te gustaría participar? Estamos organizando un torneo femenino de ajedrez’, para mí fue una alegría. Ver a tanta chica ajedrecista la verdad que me llenó el corazón. Tener a todas tan concentradas ahí, tan entusiasmadas por querer jugar, fue un lujo tremendo”, expresó Malena Gorlero, quien con tan solo 14 años es una de las grandes figuras que tiene el Club de Ajedrez del Albert Thomas.

En su primera participación en los torneos bonaerenses quedó cuarta entre 16 participantes “todo un logro para mí porque yo no estudio en una academia de ajedrez, soy muy amateur, solamente me centro en el club del Albert Thomas, me pongo a analizar partidas, me pongo a leer libros”, contó la adolescente.

“Lo que más me atrapa a la hora de jugar es ver cómo tus acciones repercuten en la partida. Es un juego muy complejo, es un deporte mental. En otros deportes la adrenalina te la da correr con con una pelota, en el ajedrez tenemos esa misma adrenalina cuando se nos genera una oportunidad o vemos un error del rival que puede costarle la partida. Ese momento de adrenalina es clave. No jugamos con el físico del otro, jugamos con su mente humana”, describió.

En el torneo del lunes participaron chicas de todas las edades. Una de ellas fue Aimé Ferreyra de 12 años. “Me fue bien, la primera ronda perdí, gane las otras dos y a la cuarta la perdí. Me divertí mucho, además pude hacer nuevos amigos”, señaló la estudiante su participación en el certamen.

Aimé comenzó a jugar hace tres años cuando su padrino le regaló un tablero. Desde ese momento ya participó en varias competencias del colegio y en la primera etapa de los Juegos Bonaerenses. Lo que más disfruta del juego “es hacer las estrategias” sostuvo la estudiante que espera con ansias que se repitan iniciativas de este tipo ya que “es lindo compartir con personas que les gusta lo mismo”.

En esa misma línea, Andrea Ramírez de 14 años sostuvo que “hacen falta más espacios así para que las chicas se atrevan a jugar y divertirse”. La joven que juega al ajedrez desde los 8 años recién se animó a competir fuera de su casa este año en el colegio.

“Me fue bien y me divertí mucho porque pude conocer a más chicas de mí edad a las que les guste este deporte, jugar con ellas y compartir experiencias”, detalló sobre el encuentro del lunes y auguró: “Me encantaría que se repita porque es una oportunidad para las chicas para que puedan soltarse más y hacer lo que les gusta”.