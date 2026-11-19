Nacido en Santa Lucía, cerca de Goya, provincia de Corrientes, el guitarrista, cantante y compositor folklórico Francisco Chamorro (1934-2004) se mudó a La Plata a los 14 años, se hizo hijo adoptivo y profundizó con ella una estrecha relación afectiva. Después se convertiría en lo que fue, un cantor surero, un seguidor de los rumbos guitarrísticos marcados por Abel Fleury, que llevó con su profunda voz abaritonada a todos los escenarios y a sus múltiples grabaciones el recuerdo y el tono de las coplas hernandianas del Martín Fierro y de tantos otros poetas gauchescos.

OBRAS DESTACADAS

Entre sus obras y álbumes más reconocidos se encuentran “Así soy” (1970), que incluyó temas emblemáticos como La Chata (milonga); Así soy; Zamba de Vargas; El tandilero; La chata de Lobería; Chacarera bonaerense; Rastreando tu huella; En pocas pulgas; En el rodeo de tus ojos; Triunfo de La Plata; Huella del desierto y Soy de Bahía.

A los 17 años, en 1951, se había iniciado en la música nativista y se hizo conocer en las peñas folklóricas de nuestra ciudad tocando la guitarra, el charango y la quena, hasta que alcanzó a desarrollar una cadencia propia. Se fue encontrando a sí mismo y no sólo acompañaba su cantar afinado, sino que también se destacaba con sus ejecuciones de distintas variantes de los ritmos sureros.

A los veinte años se abocó a la conformación de un conjunto musical junto a otros jóvenes que conoció en las peñas y clubes de La Plata y de esa forma creó el grupo “Pilcomayo”, conjunto que fue reconocido por la calidad musical como por sus destacadas voces, entre las que sobresalía indiscutiblemente la de Chamorro.

El conjunto folclórico platense se caracterizó por sus interpretaciones de compositores litoraleños aunque también incursionó por la mayor parte de los ritmos folclóricos, y se mantuvo en plena vigencia durante una década, entre 1957 y 1967, realizando innumerable cantidad de presentaciones en nuestra ciudad, la Capital Federal y en las principales urbes del interior del país.

COSQUÍN Y EL ASCENSO

El rápido crecimiento como folclorista bonaerense lo llevó a que apenas un año después, en 1968, obtuviera nada menos que en el Festival de Cosquín, el Primer Premio como cantor solista, imponiéndose sobre otros diecisiete intérpretes que habían accedido a la rueda final.

Su repentina consagración en el prestigioso festival folclórico cordobés le permitió que fuera convocado a realizar presentaciones como solista a lo largo y ancho del territorio bonaerense, y en 1970, para la compañía discográfica Discomundo grabó su primer álbum, denominado “Así soy”.

Omar Menvielle, Luis Domingo Berhó, Castello Luro, el platense Roberto Coppari y Guillermo Villaverde fueron algunos de los numerosos poetas de las letras pampeanas que Chamorro difundió en sus presentaciones y en distintas grabaciones.

Paralelamente, amplió con inconfundible estilo su desarrollo artístico volcando letras propias a sus composiciones musicales. Y pese a que nunca editó sus versos, un poema suyo fue sumado a la antología de autores platenses que en 1995 editó la Municipalidad de La Plata en el libro “Diagonales. Tilos y... Poetas”.

LA RADIO

El hombre también tuvo una más que activa participación en la radiofonía platense, al haberse desempeñado, por ejemplo, durante tres años en Radio Provincia como asesor musical del inolvidable ciclo “Mañanitas camperas”; en la misma emisora fue el coordinador del programa “Sábados argentinos”, y paralelamente, tenía un espacio semanal en la recordada audición “Un alto en la huella”. También trabajó en Radio Universidad como conductor de su propio programa, denominado “Ámbito argentino”.

Un artículo publicado en El DIA lo definió como “un hombre serio y amable, de hablar sereno y firme”, que “hizo del canto surero su expresión folclórica predilecta y a lo largo de su carrera artística cosechó elogios en todo el país y una siempre destacada crítica de sus discos por parte de la prensa especializada”.

Chamorro también tuvo una más que activa participación en la radiofonía platense