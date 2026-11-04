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MUDANZA A 32 ENTRE 146 Y 147

El área de Zoonosis deja el Bosque y pasa a una nueva sede en San Carlos

L nueva sede de zoonosis todavía está en obras / EL DIA

Por Redacción

El plan de mejoras del Bosque también alcanzará lo referente a la atención de mascotas: la Municipalidad anunció que trasladará la sede del área de Zoonosis a 32 entre 146 y 147, donde se construye por estos días un nuevo punto de atención sanitario.

Según se informó ante una consulta de este diario, las nuevas instalaciones serán inauguradas en una fecha a definir del próximo mes, momento en que operaría el traslado definitivo de los servicios.

Construido en la localidad de San Carlos, el nuevo Centro de Salud Animal y Zoonosis supondrá una mejora integral en términos de infraestructura y atención veterinaria, para vecinos y amigos de cuatro patas que hoy disponen del edificio de 52 y 120. “Va a ser un espacio que fortalezca la política pública en materia de salud animal”, aseguró este martes un portavoz de la Municipalidad.

La nueva sede absorberá las prestaciones básicas que funcionaban en la calle 52 y ampliará su capacidad operativa, se indicó. Si bien estará orientada a temas sanitarios, también se derivarán reclamos ingresados por el SUAV (línea de atención vecinal).

En la sede se entregarán turnos para castraciones de perros y gatos, habrá vacunación contra la rabia y desparasitación. También contará con una nueva propuesta consultas de atención primaria, atención básica, asesoramiento y orientación en bienestar animal.

El centro también brindará atención médica y de enfermería ante accidentes por mordeduras, realizará el seguimiento de los animales involucrados y proporcionará tratamiento preventivo a personas afectadas.

La propuesta se completará con el control de enfermedades zoonóticas, roedores e insectos. Funcionará como punto de recepción de muestras de murciélagos para el diagnóstico de rabia y de alacranes para su derivación a laboratorio.

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