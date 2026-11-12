El referente de la Iglesia platense recordó los distintos momentos que compartió con el Pontífice durante su recorrido por el país. Destacó la multitudinaria convocatoria, la emoción de los encuentros con la gente y aseguró que el Papa se fue "muy feliz".

En medio de la despedida a monseñor Héctor Aguer en la Catedral de La Plata, el arzobispo platense también habló sobre la reciente visita del papa León XIV a la Argentina y contó detalles de los distintos momentos en los que tuvo la oportunidad de acompañarlo.

El religioso describió la llegada del Pontífice como un acontecimiento muy significativo para el país y destacó la respuesta de la gente durante las distintas actividades. "La visita del Papa ha sido un bálsamo para nuestro pueblo. Creo que se fue con mucha alegría en el corazón por cómo lo recibió el pueblo argentino. No me dejó de sorprender. Hay mucha gente que llegó de partes muy lejanas", expresó.

En ese sentido, contó que pudo estar presente en distintas actividades del recorrido, entre ellas las visitas a Claypole, el Monumento a los Españoles, la Universidad Católica Argentina (UCA), Palermo y Luján. También recordó especialmente el paso por Córdoba, donde, según describió, el recibimiento fue "muy impresionante".

Por su responsabilidad como presidente de Cáritas Argentina, el arzobispo también participó de la vigilia de los jóvenes, que reunió a una multitud. Además, mencionó la visita del Papa a la cárcel de Devoto y el encuentro en Luján, al que definió como "un día bellísimo".

La emoción del Papa y el vínculo con los argentinos

Al repasar la experiencia, el arzobispo aseguró que León XIV se retiró del país conmovido por las muestras de afecto que recibió. En particular, hizo referencia a los discursos y homilías del Pontífice, en los que, según sostuvo, quedó reflejada la emoción que le provocaron los encuentros con la gente.

"Se fue muy feliz. Como dijo en su cuenta de X, ustedes tienen dos papas en la Argentina. Él estuvo muy conmovido, nos dejó en cada homilía o discurso la emoción de ver a la gente y ese cruce de miradas", relató.

Finalmente, planteó la importancia de volver sobre los mensajes que dejó el Papa durante su paso por el país. "Vamos a rever esos textos, porque marcan un camino", concluyó.