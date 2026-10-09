El barro convirtió una calle en una trampa y dejó un patrullero encajado en Arturo Seguí

Las lluvias de las últimas jornadas complicaron seriamente la circulación en Arturo Seguí, donde la calle 417, entre 136 y 139, se convirtió en una trampa para los vehículos debido a la acumulación de barro.

En apenas dos días, dos camionetas quedaron encajadas en ese tramo: una perteneciente a la Policía y otra de uso particular. Las condiciones del suelo hicieron que avanzar resultara prácticamente imposible y obligaron a buscar ayuda para poder retirarlas.

La situación pudo resolverse gracias a la colaboración de vecinos de la zona, que acercaron tractores para sacar los vehículos del barro y permitir que pudieran continuar su marcha.

Una calle complicada después de las lluvias

El episodio volvió a poner en evidencia las dificultades que pueden enfrentar los conductores en calles de tierra cuando se acumula agua y barro tras varios días de precipitaciones.

En este caso, la calle 417 quedó prácticamente intransitable en el tramo comprendido entre las calles 136 y 139, con complicaciones que afectaron tanto a particulares como a un móvil policial.

La ayuda de los lugareños fue clave para retirar las camionetas y evitar que permanecieran atrapadas en el lugar.

Mientras tanto, las condiciones de circulación en ese sector de Arturo Seguí volvieron a quedar en el centro de la atención, en medio de las complicaciones que generan las lluvias en las calles sin pavimentar.