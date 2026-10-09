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El barro convirtió una calle en una trampa y dejó un patrullero encajado en Arturo Seguí

Las dificultades para circular se registraron en calle 417, entre 136 y 139, luego de las lluvias de los últimos días. Una camioneta policial y otra particular quedaron atrapadas y tuvieron que ser retiradas con ayuda de tractores aportados por vecinos de la zona.

Por Redacción

Las lluvias de las últimas jornadas complicaron seriamente la circulación en Arturo Seguí, donde la calle 417, entre 136 y 139, se convirtió en una trampa para los vehículos debido a la acumulación de barro.

En apenas dos días, dos camionetas quedaron encajadas en ese tramo: una perteneciente a la Policía y otra de uso particular. Las condiciones del suelo hicieron que avanzar resultara prácticamente imposible y obligaron a buscar ayuda para poder retirarlas.

La situación pudo resolverse gracias a la colaboración de vecinos de la zona, que acercaron tractores para sacar los vehículos del barro y permitir que pudieran continuar su marcha.

Una calle complicada después de las lluvias

El episodio volvió a poner en evidencia las dificultades que pueden enfrentar los conductores en calles de tierra cuando se acumula agua y barro tras varios días de precipitaciones.

En este caso, la calle 417 quedó prácticamente intransitable en el tramo comprendido entre las calles 136 y 139, con complicaciones que afectaron tanto a particulares como a un móvil policial.

La ayuda de los lugareños fue clave para retirar las camionetas y evitar que permanecieran atrapadas en el lugar.

Mientras tanto, las condiciones de circulación en ese sector de Arturo Seguí volvieron a quedar en el centro de la atención, en medio de las complicaciones que generan las lluvias en las calles sin pavimentar.

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