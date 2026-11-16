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Aplica a las líneas de la Región

El boleto mínimo rondará los $1.445 en diciembre

De acuerdo a las primeras proyecciones el pasaje de colectivo aumentará un 4% a partir del próximo mes. El máximo se irá a $2.482
El cuadro tarifario oscilará entre los $1445 y $2482 / EL DIA

Por Redacción

Los usuarios del transporte público de La Plata, Berisso y Ensenada deberán afrontar un nuevo aumento en el boleto de colectivo a partir del próximo 1° de diciembre. La actualización tarifaria alcanzará a todos los tramos y también impactará en quienes cuentan con el beneficio de la Tarifa Social.

De acuerdo con las primeras proyecciones, el incremento será de al menos el 4%, por lo que el boleto mínimo pasará de los actuales $1.389,73 a aproximadamente $1.445 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. No obstante, el porcentaje final podría ser levemente superior y todavía resta que la Provincia oficialice el nuevo cuadro tarifario.

La actualización responde al mecanismo de cálculo establecido por el Gobierno bonaerense, que toma como referencia la inflación del Gran Buenos Aires informada por el INDEC y le suma dos puntos porcentuales. En octubre, el índice de precios de esa región fue del 2%, por lo que el ajuste inicial previsto para diciembre alcanza el 4%.

A ese porcentaje podría sumarse el impacto de la variación en el precio de los combustibles, otro de los componentes que contempla la fórmula de actualización. Por este motivo, los valores difundidos hasta el momento son estimativos y podrían registrar modificaciones cuando el Ministerio de Transporte bonaerense publique las tarifas definitivas.

El cuadro tarifario

Con una suba proyectada del 4%, los valores para los pasajeros que tengan la SUBE registrada quedarían de la siguiente manera: el tramo de 0 a 3 kilómetros costaría $1.445; el de 3 a 6 kilómetros, $1.593; el de 6 a 12 kilómetros, $1.779; el de 12 a 27 kilómetros, $2.133; y los viajes de más de 27 kilómetros, $2.482.

En el caso de quienes utilicen una tarjeta SUBE sin registrar, los importes serán el doble. Así, el tramo mínimo costará aproximadamente $2.891, mientras que el viaje de más de 27 kilómetros llegará a $4.963.

Por su parte, para quienes cuenten con la Tarifa Social el boleto mínimo será de $813 para los viajes de hasta 3 kilómetros; $896 para los trayectos de 3 a 6 kilómetros; $1.000 para los de 6 a 12 kilómetros; $1.199 para los de 12 a 27 kilómetros y $1.395 para los recorridos de más de 27 kilómetros.

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