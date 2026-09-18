Durante la jornada del jueves se llevó adelante una exhibición de un innovador dron diseñado para asistir en emergencias, en el marco de las obras del futuro Cuartel de Bomberos de Lisandro Olmos. El equipo puede utilizarse para la extinción de incendios, rescates y apoyo logístico.

En el marco de una jornada especial para la comunidad bomberil de La Plata, se realizó una demostración del denominado “bombero drone”, una herramienta tecnológica que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, especialmente en intervenciones en altura.

La actividad tuvo lugar en las instalaciones del futuro Cuartel de Bomberos de Lisandro Olmos y contó con la participación de representantes de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, la Dirección de Bomberos y Defensa Civil, además de jefes de distintos cuarteles de la región.

La exhibición estuvo a cargo de especialistas vinculados al desarrollo y la comercialización del equipo en Argentina. Durante la jornada, los presentes pudieron conocer las características y el funcionamiento de este dron de grandes dimensiones, equipado para colaborar en tareas de emergencia.

Una herramienta para incendios y rescates

El dispositivo fue presentado como una alternativa tecnológica para asistir a los bomberos en diferentes escenarios de riesgo. Entre sus principales aplicaciones se encuentran la extinción de incendios, el rescate de personas y el apoyo logístico durante los operativos.

Uno de sus usos destacados está relacionado con el combate de incendios en altura, donde podría permitir la intervención en sectores de difícil acceso y colaborar con las tareas de los equipos de emergencia.

Además de la demostración del dron, durante el encuentro se realizó una práctica de rescate de personas en altura, con la puesta en escena de técnicas y recursos destinados a este tipo de intervenciones.

Una jornada especial para el cuartel de Lisandro Olmos

El encuentro también sirvió para mostrar los avances de la obra del futuro Cuartel de Bomberos de Lisandro Olmos, un proyecto que continúa tomando forma y que representa un objetivo importante para la institución.

En ese contexto, se colocó el nuevo cartel identificatorio del cuartel, un paso que aporta identidad y visibilidad al establecimiento.

Desde la institución destacaron el trabajo y el compromiso del personal que participa en cada etapa de la obra, así como el acompañamiento de las autoridades bomberiles y de los distintos organismos que estuvieron presentes durante la jornada.

La incorporación de nuevas tecnologías y el avance de la infraestructura forman parte de los desafíos que enfrenta el sistema de emergencias para mejorar la atención ante incendios, rescates y otras situaciones de riesgo en La Plata y la región.