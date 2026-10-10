El Bosque, en obras: retiran juegos, parrillas y puestos de comida

Comenzaron los trabajos de renovación en el Bosque de La Plata, que incluyen el retiro de juegos vencidos, parrillas y puestos de comida que funcionan sin los permisos correspondientes. Las tareas forman parte de un plan Municipal dedicado a mejorar las instalaciones y recuperar distintos sectores de uno de los espacios verdes más tradicionales de la Ciudad.

Según pudo saber este diario, los trabajos incluyen el retiro de estructuras deterioradas o no autorizadas, mejoras en la iluminación y la puesta en valor de los juegos tradicionales. El objetivo es mejorar las condiciones de uso del paseo, al que concurren los vecinos para realizar actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento.

Otro de los puntos previstos es la demolición del edificio de Zoonosis, una tarea que, de acuerdo con la información que recibió este diario, se encuentra programada para el 25 de noviembre. Luego se avanzaría con la construcción de un nuevo centro en otra ubicación.

En paralelo, el retiro de los puestos de comida que funcionan sin habilitación generó preocupación entre los trabajadores. Según manifestaron, la medida podría dejar a más de 25 personas sin trabajo, por lo que expresaron su malestar ante la posibilidad de perder su fuente de ingresos.

Uno de los puntos que todavía no está claro es qué sucederá con el sector de atracciones pagas que funciona en el Bosque, ya que la Comuna no precisó si será alcanzado por las tareas de renovación o si habrá cambios en su funcionamiento.

Este diario consultó a las autoridades municipales para conocer qué decisión se tomará sobre ese espacio, pero no se obtuvo respuesta.