A tres semanas del inicio del verano, ya se vive en un ambiente de ola de calor. Este sábado, el termómetro llegó a los 30 grados en La Plata, en una jornada marcada por el sol intenso. Así seguirá todo porque, según la previsiones meteorológicas, el calor continuará en los próximos días.

Pasando el mediodía, el movimiento en las calles era escaso. Con el sol a pleno y el calor, pocos platenses se animaron a salir de sus casas. Y según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá que prepararse para otra jornada calurosa.

Para este domingo se espera una temperatura máxima de 33 grados. A las 8, el termómetro marcará 20 grados. Por la tarde, alrededor de las 14, llegará a los 33, mientras que a las 21 se ubicará en torno a los 27. La humedad oscilará entre el 29 y el 55 por ciento. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

El calor también se hará sentir mañana, cuando se prevé una mínima de 22 grados y una máxima de 32. El martes continuará el tiempo cálido, con marcas que irán de los 23 a los 30 grados, aunque aumenta la probabilidad de precipitaciones.

El panorama comenzará a cambiar el miércoles, para cuando se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 15 grados y una máxima de 26. El descenso se acentuará el jueves, cuando las temperaturas se ubicarán entre los 14 y los 24 grados, también con nubosidad.

Hacia el cierre de la semana volverán a subir las marcas. El viernes se espera una jornada soleada, con una mínima de 15 grados y una máxima de 27. Para el sábado, en tanto, el pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 18 y 27 grados.

Después de varios días de calor, la Región tendrá un alivio a mitad de semana. Aunque la temperatura volverán a acercarse a los 30 grados hacia el viernes.