El calvario de viajar en micro los fines de semana en La Plata: "Más de 45 minutos de espera"

Los fines de semana se convirtieron en un dolor de cabeza para los pasajeros que dependen de la Línea Norte de micros en La Plata. Mientras que de lunes a viernes el servicio funciona dentro de parámetros aceptables, los sábados y domingos los tiempos de espera se extienden de manera considerable, al punto de que los usuarios aseguran que las aplicaciones de seguimiento pierden precisión y los cronogramas programados dejan de cumplirse.

Así lo denunciaron vecinos de Ringuelet. Maia, vecina del barrio y usuaria habitual del servicio, expresó su malestar ante esta situación que se repite semana tras semana. “Yo me tomo cualquier ramal en 7 y 520 con destino al Centro, todos los días. Los días de semana suelen cumplir con los horarios de la aplicación, pero los fines de semana hay que salir con una hora de anticipación para poder enganchar un micro”, señaló.

Según dijo, el problema perdujica "a quienes nos trasladamos hacia distintos puntos de la Región para cumplir con obligaciones laborales, trámites o compromisos personales". De acuerdo con los testimonios de los vecinos, en las paradas las demoras entre unidades superan habitualmente los 45 minutos, y en muchos casos la espera se prolonga todavía más según la franja horaria.

"Este sábado estuve desde las 10.50 hasta 11.40 esperando el micro para hacer un viaje de 10 minutos. La verdad que es un papelón", sostuvo otro usuario. "Suelo tomar micros, soy usuaria de la Línea Norte que no cumple con los horarios. Es un desastre”, relató el pasajero sobre la situación vivida en las últimas horas en una de las esquinas de mayor circulación.

El inconveniente no es nuevo para quienes utilizan las unidades de la línea Norte. “Es la línea con la que viajo siempre. Soy usuario de otras líneas pero esta es la peor. Hace siete años que tengo el mismo problema los fines de semana. Y los domingos la espera se extiende tranquilamente durante una hora y media. La espera es eterna”, concluyó, reflejando el cansancio acumulado de quienes dependen cotidianamente del transporte público.