La Plata "se llena" de tambores: la Llamada de Candombe del 25 con desfile, shows y fiesta

Tolosa volverá a convertirse este fin de semana largo en el epicentro del candombe regional con una nueva edición de la tradicional Llamada de Candombe del 25, un evento cultural que desde hace más de dos décadas reúne a comparsas de distintos puntos de la provincia y del país. La propuesta incluirá desfiles, música en vivo, encuentros culturales y un gran cierre callejero con cientos de tambores sonando al unísono.

La actividad principal será este sábado 23 de mayo desde las 14 en la zona de 3 y 522, donde se realizará el tradicional desfile de comparsas organizado de manera autogestiva por agrupaciones de La Plata, Berisso y Ensenada. La celebración, que este año cumple 21 ediciones, ya es considerada una de las expresiones culturales más importantes de la región.

En esta oportunidad participarán 24 comparsas, entre locales e invitadas de distintos puntos de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Habrá agrupaciones de barrios platenses como Tolosa, El Bosque, Meridiano V, Arana y Melchor Romero, además de delegaciones de ciudades como Tandil, Chascomús, Tigre, Quilmes, Avellaneda, Mar del Plata y Montevideo.

El desfile comenzará con la batea de Los Combatientes del Sur y se extenderá durante toda la tarde, con un recorrido cargado de tambores, baile y color que promete convocar a vecinos y visitantes en una de las postales culturales más características de Tolosa.

Fiesta post llamada y show uruguayo en La Plata

Después del desfile, la celebración continuará con la tradicional Fiesta Post Llamada en la Comunidad Ferroviaria, ubicada en 3 y 526. Desde las 21 habrá DJs, música en vivo y una programación especial con artistas vinculados al universo candombero.

La noche abrirá con La Jam de Candombe, un proyecto integrado por músicos de comparsas de La Plata y Berisso que desde hace más de tres años impulsa encuentros musicales ligados al género en la región. Además, compartirán escenario con artistas invitados de Uruguay.

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Uno de los momentos más esperados será el debut en La Plata de la banda uruguaya El Cartel, un grupo nacido en Montevideo en 2020 que ganó popularidad por fusionar la tradición del candombe con sonidos contemporáneos, improvisación y una fuerte impronta escénica.

El cierre: un gran rejunte de tambores en Tolosa

El broche final llegará el lunes 25 con un gran rejunte de tambores por las calles de Tolosa. La convocatoria será desde las 17 en 3 y 528 y estará abierta a toda la comunidad candombera.

Como ocurre en los tradicionales encuentros de Navidad, Año Nuevo y Reyes, las comparsas de la región tocarán juntas en una única batea, mientras bailarinas y bailarines conformarán un solo cuerpo de baile, en una celebración colectiva que busca reforzar el espíritu de encuentro alrededor del tambor.

Con entrada libre para las actividades callejeras y propuestas abiertas al público durante todo el fin de semana, la Llamada de Candombe del 25 volverá a transformar a Tolosa en el punto de encuentro de una de las tradiciones afro-rioplatenses más fuertes de la región.