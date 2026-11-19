El centro platense muestra movimiento de manera paulatina durante este miércoles, en el marco del 144° aniversario de La Plata. Aunque rige el asueto municipal y hay varios servicios afectados, la mayoría de los locales comerciales de las principales arterias céntricas trabaja con normalidad y espera un repunte de la actividad durante la tarde, con los espectáculos previstos en Plaza Moreno.

La postal de las calles 8 y 12, a pesar de que algunas actividades permanecen paralizadas (como lo municipal, clases, bancos), es que buena parte de los comercios decidió abrir sus puertas y atender al público, en una jornada que combina la actividad habitual del centro con los festejos por un nuevo cumpleaños de la capital bonaerense.

El movimiento, por ahora, es tranquilo y va creciendo de a poco. Las expectativas están puestas especialmente en lo que sucederá desde las 15.30, cuando comenzarán los shows y las actividades musicales en Plaza Moreno.

No hay atención bancaria y tampoco funciona el Sistema de Estacionamiento Medido, por lo que quienes se acerquen al centro pueden estacionar sin abonar por ese servicio. En tanto, los micros municipales de las líneas Norte, Sur, Este y Oeste, además de las demás líneas, circulan con frecuencias de día sábado, aunque con refuerzos.

El asueto alcanza principalmente a la administración pública municipal y provincial, mientras que el sector comercial privado tiene la posibilidad de decidir si abre o no sus puertas. Por eso, buena parte de los negocios del centro eligió mantener la actividad durante el cumpleaños de la ciudad.

La recolección de residuos funciona con el cronograma habitual, el SAME trabaja normalmente y los centros de salud cuentan con guardias de enfermería durante las 24 horas.