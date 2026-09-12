El Centro sin luz: entre persianas bajas y una noche sin descanso

El centro de La Plata vivió su propia crisis de la luz durante casi un día, con un corte que comenzó alrededor de las 16 horas del jueves e inconvenientes que se terminaron recién al mediodía de este viernes, alterando la rutina y el descanso de vecinos y comerciantes.

En medio del fastidio por el apagón del jueves, en la madrugada de la víspera del viernes apareció un generador de electricidad a metros de 9 y 56. Lo hicieron arrancar por la madrugada y el armatoste le cortó el sueño al vecindario, algo parecido a lo que padecieron en otros vecindarios del Casco y Tolosa, tras el incendio de la subestación de Tolosa, el 17 de agosto.

El generador se usó también esta vez para sostener parte del suministro, pero el servicio fue intermitente desde la mañana hasta el mediodía y obligó a trabajar con persianas a medio cerrar y equipos apagados. Algunos comercios decidieron no abrir ante la incertidumbre de no saber cuándo volvería la electricidad.

El episodio se suma a una serie de fallas que vienen golpeando al Gran La Plata durante las últimas semanas.

“Para mí es todo la luz, no hay heladera, no hay tele, no hay nada”, resumió un vecino mientras esperaba novedades sobre la restitución del servicio. Otra frentista explicó que el corte comenzó “desde ayer a las cuatro de la tarde” y que confiaban en que el generador instalado a pocas cuadras permitiera recuperar la normalidad.

En una óptica de 9 y 56, Juan Cruz describió el impacto directo sobre la actividad. “Estamos atendiendo así, a oscuras, como se hacía antes”, contó al igual que la empleada de una casa de comidas. A su vez, explicó que el jueves debió cerrar antes y que, cuando la energía pareció estabilizarse, volvió a cortarse. “Hay mucha maquinaria que necesita electricidad para hacer ajustes o arreglos de anteojos. Lo indispensable no se podía hacer”, señaló.

“Estamos atendiendo así, a oscuras, como se hacía antes. Nosotros tenemos mucha maquinaria que necesita electricidad para hacer ajustes o arreglos de anteojos. Lo indispensable no se podía hacer

Juan Cruz Empleado de una óptica

Durante la recorrida realizada por EL DIA, el personal que custodiaba el generador aclaró que la operación dependía exclusivamente de Edelap. “Nosotros solamente cuidamos el equipo. Ahora, el servicio está regulado y después se lo van a llevar”, explicaron.

El malestar no quedó reducido al Centro. Edith, vecina de la zona relató que en su casa los microcortes suelen repetirse de madrugada y que el reloj digital evidencia ese “prende y apaga” constante. Gerónimo, empleado de un almacén, recordó que la luz regresó por momentos durante la mañana, volvió a interrumpirse y recién cerca del mediodía recuperó estabilidad.

“Con luz, pero un ruido infernal”, describió otro vecino sobre el funcionamiento del enorme motor en 9 y 56. “No pudimos pegar un ojo. Fue imposible dormir con ese ruido”, lamentó.

“El corte fue ayer a las 4 de la tarde. A las 4 de la madrugada volvió y al rato se cortó. A las 10 de la mañana llegamos con luz y cuarto se volvió a cortar la luz. Recién a las 12 volvió con normalidad”.

Gerónimo Comerciante en 56, 9 y 10

El 17 de agosto, un incendio en la subestación de 9 y 527 dejó sin suministro a Gonnet, Ringuelet, Gorina, City Bell y Hernández en medio del alerta por frío. También hubo cortes en Punta Lara, Villa del Plata, Tolosa y La Loma.

Este jueves, en un área comprendida entre las plazas Moreno, Rocha y Máximo Paz, los comerciantes debieron reorganizar turnos, suspender tareas que dependen de equipos eléctricos y atender con la luz natural. Algunos clientes optaron por retirarse ante la imposibilidad de completar trámites o compras, mientras otros esperaron varios minutos con la expectativa de que el suministro regresara.

La incertidumbre también alcanzó a quienes viven en edificios, donde los ascensores dejaron de funcionar por momentos y surgió la preocupación por la conservación de alimentos y medicamentos.

Desde Edelap se informó que los grupos electrógenos de 9 y 54 se colocaron para garantizar el suministro eléctrico a los vecinos mientras se realizan los trabajos correspondientes. Al ser una zona de cableado subterráneo aumenta la complejidad de la tarea a ejecutar.

El generador de 9 y 56 que espera su retiro / Gonzalo calvelo Juan Cruz Empleado de una óptica Gerónimo Comerciante en 56, 9 y 10