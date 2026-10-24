El Club 19 de Febrero inauguró el nuevo techo de su polideportivo y lo celebró con un Bingo Recreativo

El Club 19 de Febrero de Villa Elisa celebró la finalización del nuevo techo de su polideportivo con un Bingo Recreativo organizado junto a Lotería de la Provincia, en una jornada que reunió a más de 440 vecinos y vecinas, socios del club, integrantes de centros de jubilados y representantes de otras instituciones barriales.

Participaron del encuentro el intendente de La Plata, Julio Alak; el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof; Mariana Miret de Kraiselburd y Sonia Yede en representación de la Fundación Florencio Pérez, junto Ana Aubert y Julia Larcamon su equipo de trabajo; y el presidente del club, Diego Balducchi.

La renovación del techo fue posible gracias al compromiso solidario de la Fundación Florencio Pérez, que aportó más de $50 millones para concretar una obra largamente esperada por la institución. La nueva cubierta abarca 320 metros cuadrados e incluye paneles que permiten el ingreso de luz natural, canaletas y desagües, para que chicos y chicas puedan realizar sus actividades deportivas en un espacio más cómodo y seguro.

Durante el encuentro, Balducchi expresó su emoción por haber concretado un objetivo que el club perseguía desde hacía más de 20 años. “Este tinglado no lo podríamos tener sin la donación completa de la Fundación. Durante todos estos años veníamos reparando el techo porque se llovía y teníamos que poner tachos por todos lados. Hoy podemos decir que tenemos un lugar donde se puede estar y disfrutar”, destacó.

El presidente de la institución también agradeció a quienes hicieron posible la obra y adelantó el próximo desafío: recuperar el piso del polideportivo para seguir mejorando las instalaciones y ampliar las condiciones en las que se desarrollan las actividades del club.

En tanto, Gonzalo Atanasof destacó el compromiso de la Fundación Florencio Pérez con los clubes platenses y el sentido de los encuentros recreativos que impulsa Lotería de la Provincia. “Todos conocemos el amor que Raúl Kraiselburd tiene por nuestra ciudad, pero con estas obras también demuestra el compromiso que tiene con los clubes de barrio. Este tipo de iniciativas son muy importantes porque nos permiten encontrarnos, abrazarnos, compartir una tarde entre amigos y disfrutar en comunidad”, expresó.

El titular de Lotería felicitó al presidente del club, a las familias que acompañan cotidianamente a la institución y a todos los que trabajaron para concretar la renovación. Además, invitó a los presentes a disfrutar de una tarde pensada para compartir y celebrar los logros de la comunidad.

Por su parte, Julio Alak puso en valor el trabajo de la comisión directiva y el aporte de la Fundación Florencio Pérez para acompañar a las instituciones de la ciudad. “Quiero reconocer a Diego, a toda la comisión directiva y a los socios que tanto trabajan por este club, que brinda un servicio muy importante a la comunidad. También quiero destacar a la Fundación Florencio Pérez, que ayuda silenciosamente a clubes de barrio y a distintas instituciones de nuestra ciudad”, señaló.

El intendente, además, entregó un subsidio para que el Club pueda avanzar con las obras del piso, dando continuidad a las mejoras del polideportivo. En ese marco, destacó la importancia de sostener estos espacios como lugares de encuentro, especialmente para los adultos mayores, y de promover actividades que permitan compartir, disfrutar y fortalecer los vínculos entre vecinos.

La jornada comenzó al mediodía, con música, baile y un buffet organizado por el Club. A lo largo de la tarde se realizaron cuatro rondas de bingo, con premios para quienes completaron líneas y cartones, además del sorteo de un televisor LED y una estadía a Mar del Plata. La propuesta musical de Toni Caribe, completó el encuentro y convirtió la inauguración en una verdadera celebración barrial.