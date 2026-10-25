El Club 19 de Febrero inauguró el nuevo techo

El Club 19 de Febrero de Villa Elvira celebró la finalización del nuevo techo de su polideportivo con un Bingo Recreativo organizado junto a Lotería de la Provincia, en una jornada que reunió a más de 440 vecinos y vecinas, socios del club, integrantes de centros de jubilados y representantes de otras instituciones barriales.

Participaron del encuentro el intendente de La Plata, Julio Alak; el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof; Mariana Miret de Kraiselburd y Sonia Yede en representación de la Fundación Florencio Pérez, junto Ana Aubert y Julia Larcamon su equipo de trabajo; y el presidente del club, Diego Balducchi.

La renovación del techo fue posible gracias al compromiso solidario de la Fundación Florencio Pérez, que aportó más de $50 millones para concretar una obra largamente esperada por la institución. La nueva cubierta abarca 320 metros cuadrados e incluye paneles que permiten el ingreso de luz natural, canaletas y desagües, para que chicos y chicas puedan realizar sus actividades deportivas en un espacio más cómodo y seguro.

Durante el encuentro, Balducchi expresó su emoción por haber concretado un objetivo que el club perseguía desde hacía más de 20 años. “Este tinglado no lo podríamos tener sin la donación completa de la Fundación. Durante todos estos años veníamos reparando el techo porque se llovía y teníamos que poner tachos por todos lados. Hoy podemos decir que tenemos un lugar donde se puede estar y disfrutar”, destacó. El presidente adelantó el próximo desafío: recuperar el piso del polideportivo.

En tanto, Atanasof destacó el compromiso de la Fundación Florencio Pérez con los clubes platenses y el sentido de los encuentros recreativos que impulsa Lotería de la Provincia. “Este tipo de iniciativas son muy importantes porque nos permiten encontrarnos, abrazarnos, compartir una tarde entre amigos y disfrutar en comunidad”, expresó.

Por su parte, Julio Alak puso en valor el trabajo de la comisión directiva y el aporte de la Fundación Florencio Pérez para acompañar a las instituciones de la ciudad. “Quiero reconocer a Diego, a toda la comisión directiva y a los socios que tanto trabajan por este club, que brinda un servicio muy importante a la comunidad. También quiero destacar a la Fundación Florencio Pérez, que ayuda silenciosamente a clubes de barrio y a distintas instituciones de nuestra ciudad”, señaló.

El intendente, además, entregó un subsidio para que el Club pueda avanzar con las obras del piso.