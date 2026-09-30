El Club Atlético City Bell celebra sus 100 años con una muestra de arte

En el marco de los festejos por sus 100 años, el Club Atlético City Bell inaugurará una muestra de arte que reunirá las obras de 48 artistas locales. La propuesta combina arte, música y comunidad y contará además con la participación especial de la soprano Emilia Bongiorno.

La apertura al público será este miércoles 30 de septiembre, de 16 a 20, en la sede ubicada en Cantilo entre 6 y Jorge Bell.

Durante la muestra se realizará la entrega de certificados a los artistas participantes y habrá sorteos de materiales artísticos.