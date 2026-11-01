El club de City Bell que resistió y llegó a los 100

El Club Atlético City Bell cumple hoy 100 años, después de atravesar distintas etapas y una amenaza que puso en riesgo su continuidad. La movilización vecinal fue decisiva para evitar que la sede de la institución fuera vendida en 2006 para avanzar con un proyecto inmobiliario.

Situado en el corazón del centro comercial de la localidad, en Cantilo entre 6 y Jorge Bell, el club es mucho más que un espacio para practicar deportes. A lo largo de un siglo, sus instalaciones fueron escenario de encuentros, actividades culturales y deportivas y festejos que acompañaron el crecimiento de City Bell.

La historia comenzó el 1 de noviembre de 1926, cuando Justo Barragán y un grupo de vecinos lo fundaron. Sin sede propia, encontraron un lugar emblemático: una casona construida en 1920 por la Sociedad Anónima City Bell, que había funcionado como Casa de Té y fue el primer lugar del pueblo para actividades sociales.

El edificio alojó en 1927 a la primera central telefónica, con solo diez líneas, en los años 30 se celebraron misas hasta la inauguración de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y desde 1936 funciona la Biblioteca Popular Florentino Ameghino, que en septiembre cumplió 90 años, convirtiéndose en un su pilar cultural.

También fue escenario de festivales folklóricos en los años 70, por los que pasaron Mercedes Sosa, Luis Landriscina y Los Chalchaleros, además de los bailes de carnaval. A sus actividades se suma la tradicional Feria Artesanal, puesta en marcha en 1992 y declarada Patrimonio Municipal.

Pero llegar al centenario no fue sencillo. El avance comercial puso en riesgo la antigua casona, que estuvo cerca de ser vendida para un emprendimiento inmobiliario.

Sin embargo, como en “Luna de Avellaneda”, la película de Juan José Campanella, la movilización de socios y vecinos permitió defender la institución y preservar su función social.

Juan José “Juanjo” Vendramín, reconocido vecino e historiador aficionado de City Bell, destacó que el club creció junto con la localidad y “sigue siendo un lugar de encuentro de vecinos y familias”.

El festejo central será el sábado 7 de noviembre, a las 20.30, en la sede del club, con una cena show que tendrá como artistas principales a Jairo y La Cincha.