El Club Ghione pasó los 50 y vuelve a empezar

El Club Julio Ghione, creado por y para personas con discapacidad, se prepara para celebrar sus 51 años en medio de un proceso de reconstrucción que marca un nuevo comienzo. Después de atravesar un período de dificultades, logró poner en condiciones su sede y reorganizar la institución. El desafío ahora es reactivar las actividades y convertirse nuevamente en un referente en la Región.

El aniversario es el próximo 19 de noviembre, pero el festejo será el viernes 20 con una cena show en su sede de 64 entre 25 y 26. Para Laura Ousset, presidenta de la institución desde hace más de tres décadas, la celebración tiene un significado especial. “Es muy emocionante. El Ghione es una gran familia”, expresó a este diario.

El club nació en 1975 por iniciativa de expacientes de la Asociación Pro Rehabilitación Infantil La Plata (APRILP), creada durante la epidemia de poliomielitis, para continuar la rehabilitación a través del deporte.

La entidad lleva el nombre de Julio Ghione, fundador de APRILP y padre del niño que tuvo el segundo caso de polio en la Ciudad.

A 51 años de aquel comienzo, la institución busca recuperar ese espíritu y ampliar sus propuestas.

Este año, con la ayuda de socios y amigos, reacondicionaron la sede con trabajos de pintura y arreglos en el techo. El espacio cuenta con una cancha, un gimnasio, vestuarios y baños adaptados.

En paralelo, con el acompañamiento de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, avanzaron con la reorganización institucional y el reempadronamiento de socios, que hoy superan los 70.

Ahora, el objetivo es seguir sumando asociados para el año próximo reactivar las actividades. “Invitamos a la gente a acercarse”, convocó Ousset.

Con la sede recuperada, buscan poner en marcha propuestas deportivas y culturales. A futuro, el objetivo es retomar el básquet en silla de ruedas y las bochas adaptadas, disciplinas que fueron parte de la historia del club. Para eso, buscan nuevas formas de generar ingresos. Hoy se sostienen con el alquiler de la cancha de fútbol y el gimnasio. “Lo padecen todos los clubes, pero en nuestro caso todo cuesta un poco más”, indicó su presidenta.